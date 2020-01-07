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亂報交際費、亂發業務員獎金　金管會重罰台中銀、台中銀保經1080萬

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▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲台中商銀、台中銀保經出現重大缺失，金管會重罰1,080萬元。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（7）日公布最新裁罰案，台中商銀100%持有的台中銀保經出現高層拿高額交際費支出，卻沒有核銷程序等內控缺失，以及沒有銷售實績的業務員，核發保險銷售獎金，遭保險局罰480萬元，而金管會認為母公司台中商銀督導不周，也挨罰600萬元，總計母子公司被罰1,080萬元。

金管會2018年對台中銀保經的母公司台中商銀辦理一般業務檢查，發現台中銀保經公司高層拿高額交際費，卻沒有建立有效的內部控制制度，且對保險客訴案件也未依規定填具申訴處理紀錄表，並留存處理軌跡等，保險局最後依保險法第167條之3規定，限期1個月改正，處以300萬元罰鍰。

保險局指出，台中銀保經對沒有銷售實績的業務員，竟核發保險銷售獎金，發現至少2家分行共4名行員，儘管具有業務員資格，但沒有實績卻可以領獎金，因此挨罰150萬元；另對保險商品銷售獎勵，僅以業績目標達成情形進行結算，未將非財務指標列入核算，最終處以30萬元罰鍰。

銀行局表示，台中銀保經內稽內控有重大缺失，台中商銀身為母公司，每年對台中銀保經辦理2次專案查核，卻沒有發現相關缺失並提列意見，顯見未落實對該公司的查核、督導及其內部稽核作業成效的考核，祭出600萬元罰單。

台中商銀辦理洗錢防制作業，未就交易背景及目的合理性確實查證，有礙健全經營之虞，以及行員與客戶金錢往來時有違規的情形，且未能有效檢討缺失發生原因並確實改善，金管會予以糾正；此外台中商銀也對未成年人辦理風險屬性評估作業，出現未依契約當事人的實際情形填寫，違反相關法令，要求限期改正。

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