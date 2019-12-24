F-16墜毀黑盒子找到開趴慶功！錯穿學長褲子驚逃　學妹遭性侵下場超淒涼

圖文／鏡週刊

軍方再掀性侵醜聞！法院近日重判一名士官性侵女兵，發現竟與去年漢光演習墜毀的F-16戰機有關，因為該名淫狼以找到黑盒子為由喝酒慶功，趁機在營區內性侵女兵得逞。被害人是女同志，感情上根本不喜歡男性，卻慘遭男士官性侵蹂躪，導致身心重創。離譜的是，事發後軍方竟讓女兵繼續在案發的辦公室上班，害她腦海不斷浮現痛苦回憶，形同二次傷害。

去年漢光演習期間，駕駛F-16戰機的飛官吳彥霆，不幸在新北市瑞芳山區墜毀，為了釐清失事真相，軍方動員大批人力尋找黑盒子，終於在隔月9日找到。沒想到空軍一名陳姓士官，卻以找到黑盒子要慶功為由，在營區開趴喝酒，趁機性侵一名同志女兵，導致被害人身心重創，法院審理後在本月12日依強制性交罪，重判這名士官3年8個月徒刑。

知情人士告訴本刊，去年7月9日，軍方雖找到失事戰機的黑盒子，但仍陷於軍機撞山的傷痛之中，又適逢強颱瑪莉亞襲台，海上颱風警報才剛發布，全台即將籠罩暴風雨之際，陳姓士官竟不顧軍紀，半夜開心地在營區喝酒，還找來正在值勤的女兵一起同樂，並對她伸出狼爪，大逞淫慾。

喝醉酒的女兵被色慾薰心的學長扶到床上，學長還用整個身體將她壓住，被逼得退無可退的女兵，這時趕緊嘗試用手推開對方，但陳姓士官又用另隻手硬脫她的衣褲。 女兵雖然不斷拒絕，但對方將整個身體壓在她身上，根本推不開，慘遭性侵後，最後她趁著上廁所逃離現場。

法院審理時，女兵表示當時情況緊急，她不但穿錯外褲，把陳姓士官的褲子穿在身上，連內衣及內褲都沒穿，手機、寢室鑰匙及個人物品也沒拿，就倉皇逃出辦公室，直到隔天一早，才向交班的同袍泣訴昨晚喝酒被性侵的過程。

由於該名女兵個性樂觀開朗，平常上班都和學長及學姐相處融洽，一早也會親切問早，但出事一早，她滿臉憂愁，還一臉疲憊，不但沒向人說早安，還跟好友訴說昨晚喝酒出事了。

女兵後來出現創傷後壓力症候群，會莫名出汗或緊張，甚至胡思亂想，還不斷自責自己違規在軍營和學長喝酒，且男女共處一室才被性侵，目前仍持續接受治療中。

最離譜的是，陳姓士官被起訴後，不但未被嚴厲處分，還搶在法院宣判前，早一步在今年初順利退伍，且軍方竟讓慘遭蹂躪的女兵，繼續待在被性侵害的辦公室工作，形同讓被害女兵每天有如驚弓之鳥般活在被性侵的場景中。

法院審理時，女兵向法官坦言，雖然案發的角落已被封住，但她仍在同一個環境上班，讓她很不舒服，法官也懷疑女兵的身心症狀未改善，恐怕與軍方顢頇處理此案的態度有關。

判決指出，雖然案發過程有其他士官兵在其他辦公室值班，女兵喝酒時也曾3度上廁所，但她稱當時心情很亂，且其他辦公室的值勤人員是男生，陳姓士官對她做出這種事，她很害怕，不知道到底要怎麼講，加上她前幾次上廁所時，本來也想趁機逃跑，但陳姓士官都尾隨在後，所以才不敢求救。

此外，法官認為女兵在案發隔天，異於以往每天都笑咪咪地向同袍問早，竟一改常態，滿臉憂愁且難過地泣訴案發過程，同時用手機傳LINE告訴其他女兵：「昨天喝酒出事了，讓我很不舒服，很噁心。」並向法官說：「我喜歡女生，從沒交過男朋友，也沒辦法接受男性。」

陳姓士官退伍後，目前無業，在家幫忙務農，並撫養3名子女，他仍堅稱雙方是你情我願才發生性關係。但法官根據相關人的說法及手機等證據，更加相信女方說法，認定陳姓士官性侵罪證明確。

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