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香港終院、高院被縱火...地板全燻黑！　岑子杰：遊行人士沒理由參與

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▲▼香港「國際人權日遊行」。（圖／路透）

▲香港昨（8）日局型「國際人權日遊行」。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港民陣昨（8）日發起「國際人權日遊行」，並宣稱有80萬人參與，是近4個月來首次取得不反對通知書的示威活動。據悉，在遊行期間，金鐘高等法院及中環終審法院先後被縱火，不過民陣召集人岑子杰對此表示，自己不認為遊行人士需要攻擊法院。

綜合港媒報導，在昨晚的活動中，港警尋獲了槍械、匕首、長刀等危險物品，同時還逮捕了8男3女。期間，香港高等法院及終審法院入口先後起火，隨後火勢被撲滅後，現場還遺留疑似裝有易燃液體的玻璃瓶。

▲香港終院、高院被縱火。（圖／翻攝香港電台）

▲香港終審法院的一個出口昨日晚間突然起火，地板留有燻黑的痕跡。（圖／翻攝香港電台）

對此，岑子杰今（9）日接受訪問時表示，法院一直是社會守護及市民捍衛的對象，而早前《禁蒙面法》違憲的司法覆核也獲得勝訴，所以，他不認為遊行人士需要攻擊法院。

岑子杰解釋，《禁蒙面法》違憲的司法覆核成功後，引起中方不滿，導致香港法庭被指無權解釋香港法律是否符合基本法。他指出，法院是法治的重要一環，看不到示威者有甚麼理由要燒法院。

▲香港終院、高院被縱火。（圖／翻攝臉書「香港大學學生會校園電視」）

▲民陣昨日宣布提早結束遊行。（圖／翻攝臉書「香港大學學生會校園電視」）

據悉，民陣昨日提早於晚間9點左右宣布遊行結束，岑子杰今日解釋，昨晚6點左右，中環一帶有大批防暴警察及警車佈防，且警方感覺情緒失控，過程中不斷挑釁，為了不讓衝突發生，所以提早宣布遊行結束，以確保參與遊行的人士安全。

【終審法院一個出口起火　留有燻黑痕跡】

【終審法院一個出口起火　留有燻黑痕跡】 高等法院及終審法院入口先後起火，現已熄滅。 終審法院面向皇后像廣場一個出口晚上起火，事後圍封，留有燻黑的痕跡。消防員到場處理，法院職員拍照了解情況。 另外，金鐘高等法院一個入口的鐵閘傍晚一度起火，現場響起警鐘，多名消防員到場調查。現場所見，半個鐵閘被燻黑，地上有毛巾及玻璃碎片，多輛消防車在附近戒備。 #香港電台 #港台電視31 #港台電視32 #十點半新聞天地 #終審法院

香港電台視像新聞 RTHK VNEWS 發佈於 2019年12月8日 星期日
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