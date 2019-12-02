日研發5年！「透明橡皮擦」價格親民　2大紅翻原因曝光

實習記者曾筠淇／綜合報導

日本文具老品牌「SEED」在今（2019）年下半年推出了「透明橡皮擦Clear Radar」，有別於藍色的經典包裝，這款橡皮擦使用了半透明的淺藍色外皮包裹住。這款透明的橡皮擦最特別之處就是能夠在擦拭時，透視到文字或圖案本身，以避免擦錯、多擦的狀況。

據日本《富士新聞網》（FNN PRIME）報導，大阪橡皮擦製造商「SEED」推出了「透明橡皮擦Clear Radar」，雖然先前就曾有透明橡皮擦問世，且被稱為「LOOK IN」，但與普通橡皮擦相比，擦除能力大多不佳，因此才會推出這款透明度和擦拭力兼具的「Clear Radar」。

「透明橡皮擦Clear Radar」除了和普通橡皮擦一樣，具有擦除字符的功能外，還能在使用橡皮擦時，從它本身「透視」到字符。「透明橡皮擦Clear Radar」是「SEED」花了近5年時間所研發的產品，用專有技術克服了困難，並達到容易擦除和透明的這兩個條件，因此受到廣大民眾歡迎。

「透明橡皮擦Clear Radar」有兩個尺寸，大的不含稅價格為150日圓（約新台幣42元），小的則為100日圓（約新台幣28元），售價十分親民，讓不少人想嘗試看看。

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