為護航愛妻他霸氣撂狠話：找人把妳綁走！恐嚇罪判拘50天

▲李男因不滿林女臉書公開PO文影射妻子私事，氣得帶人前往林女娘家談判，逼她刪除文章。（圖／翻攝自pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

李姓男子因不滿林姓女子在臉書上PO文影射愛妻私事，2018年12月31日凌晨偕同妻子前往林女家談判要求刪文，林女應門後拒絕服從，李男便生氣恐嚇「找人把妳綁走」，並找多名友人前來助陣。高雄地院一審依恐嚇危害安全罪，判李男拘役50日，得易科罰金5萬元。

據判決，李男因不滿林女在臉書上公開PO文影射愛妻私事，氣得前往林女娘家堵人要求刪文，不料林女不從，李男只好撂下狠話：「要找人把妳綁走」，恐嚇之餘，還打電話給蔡姓、謝姓友人前來助陣。林女見情況危急，心生恐懼下趕緊報案請求警方協助。

高雄地院審理時，李男否認恐嚇犯行，而在場的謝男也作證表示，李男只有說要把林女「帶走」，並沒有說要「綁走」，兩者的恐嚇強度不同，且後來許多兄弟到場後見談判對象是林女，也都紛紛表示「女生的事不處理」，由此可見當日情況並非林女所述那麼咄咄逼人。

法官審酌，不論「綁走」還是「帶走」，均有以強制力拘束被害人行動自由帶往他處的意思，認定李男涉犯恐嚇危害安全罪，最後判他拘役50日，得易科罰金5萬元。

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