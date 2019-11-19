瘋電影／犯罪現場　一隻鸚鵡是唯一目擊證鳥

文／賴賴

瘋言瘋語：

中規中矩的說完一個故事，隨然沒有驚喜，但也沒有瑕疵，就平平穩穩地講完一個案中案的故事，整體表現是OK的，古天樂嚴格說起來，看不出來他到底是好人還是壞人，所以有做到壞人也不是完全惡劣，好人有的也只是包裝，而那個負債累累的警察，本質底也只是想領薪水，哪來那麼多正義，很成熟的劇本。

劇情峰迴路轉，原本應該是警察抓小偷，這部電影反過來，小偷不甘心被擺一道還要被誣賴，混久的強盜土匪也不是省油的燈，光警察有智慧嗎？小偷土匪們進步更神速，他們慾望越大進步越快，舉凡駭客破解密碼鎖，反設計而找出真相，是說劇本在編劇手上，輸贏看卡司。

整體感是不錯看的。

片 名：犯罪現場

英文名稱：A Witness Out Of The Blue

類 型：犯罪、懸疑/驚悚

上映日期：2019-11-01

片 長：105分鐘

導 演：馮志強

演 員：古天樂(Louis Koo) 、 張繼聰(Louis Cheung) 、 宣萱 、 顏卓靈 、 姜皓文 、 薛凱琪(Fiona Sit) 、 安志杰 、 譚耀文 、 吳肇軒(NG Siu Hin) 、 劉心悠

國 家：香港

語 言：粵語

發行公司：龍祥

劇情大綱

通緝犯徐糠（吳浩康 飾）陳屍屋內，目擊凶案發生的唯一活口竟然是：一隻鸚鵡！探員林法樑（張繼聰 飾）及警官葉守正（姜皓文 飾）前來調查，但鸚鵡只懂「白痴、白痴」的叫著。

三個月前，性格剛烈的汪新元（古天樂 飾）率領同黨行劫「利新珠寶」，脅持大量人質包括職員楊見珊（薛凱琪 飾）、護衛員何兆東（安志杰 飾）、顧客姚笙（譚耀文 飾），並於鬧市開槍掃射前來圍捕的葉警官等人；如今嫌犯之一的徐糠死在賊窩之內。這似乎是一宗分贓不均的命案，葉警官將兇手鎖定為：汪新元！



然而隨著其他劫匪歐陽克儉（李璨琛 飾）及紅毛（凌文龍 飾）相繼遇害，林法樑與汪新元多番短兵相接，逐漸發現案中有案，嫌疑最大的汪新元之外，卻有證據將真相指往另一方向。



林法樑透過鳥類專家的協助（劉心悠 飾），嘗試從鸚鵡身上找尋線索，原來經過專家訓練的鸚鵡，智商等同一名5歲兒童，問題是如何教導牠，將見過的東西（兇案過程）表達出來。



同時間，林法樑因為欠債等問題而苦惱，幸得熱血女警少梅（顏卓靈 飾）的鼓勵，奮力追查下去。逃亡期間，汪新元匿藏在套房之內，惡女房東Joy（宣萱 飾）為人潑辣至極，卻因眼角膜受損，不知道眼前人就是通緝悍匪，處處與他對著幹。汪新元一為免惹麻煩，二更不屑與女人計較，只好處處忍讓；方寸之地，兩人竟然開展一段荒誕的角力。另一頭，林法樑終於從鸚鵡身上找出線索，原來真兇竟然是……



▲案中案的設計，越查越模糊。

▲隊長衝鋒陷陣，非常英勇，殺敵如仇。

▲躲在老人院的古天樂，這裡的轉折有如骨折。

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