瘋電影／犯罪現場　一隻鸚鵡是唯一目擊證鳥

文/賴賴

瘋言瘋語:

中規中矩的說完一個故事,隨然沒有驚喜,但也沒有瑕疵,就平平穩穩地講完一個案中案的故事,整體表現是OK的,古天樂嚴格說起來,看不出來他到底是好人還是壞人,所以有做到壞人也不是完全惡劣,好人有的也只是包裝,而那個負債累累的警察,本質底也只是想領薪水,哪來那麼多正義,很成熟的劇本。

劇情峰迴路轉,原本應該是警察抓小偷,這部電影反過來,小偷不甘心被擺一道還要被誣賴,混久的強盜土匪也不是省油的燈,光警察有智慧嗎?小偷土匪們進步更神速,他們慾望越大進步越快,舉凡駭客破解密碼鎖,反設計而找出真相,是說劇本在編劇手上,輸贏看卡司。

整體感是不錯看的。

片 名:犯罪現場

英文名稱:A Witness Out Of The Blue

類 型:犯罪、懸疑/驚悚

上映日期:2019-11-01

片 長:105分鐘

導 演:馮志強

演 員:古天樂(Louis Koo) 、 張繼聰(Louis Cheung) 、 宣萱 、 顏卓靈 、 姜皓文 、 薛凱琪(Fiona Sit) 、 安志杰 、 譚耀文 、 吳肇軒(NG Siu Hin) 、 劉心悠

國 家:香港

語 言:粵語

發行公司:龍祥

劇情大綱

通緝犯徐糠(吳浩康 飾)陳屍屋內,目擊凶案發生的唯一活口竟然是:一隻鸚鵡!探員林法樑(張繼聰 飾)及警官葉守正(姜皓文 飾)前來調查,但鸚鵡只懂「白痴、白痴」的叫著。

三個月前,性格剛烈的汪新元(古天樂 飾)率領同黨行劫「利新珠寶」,脅持大量人質包括職員楊見珊(薛凱琪 飾)、護衛員何兆東(安志杰 飾)、顧客姚笙(譚耀文 飾),並於鬧市開槍掃射前來圍捕的葉警官等人;如今嫌犯之一的徐糠死在賊窩之內。這似乎是一宗分贓不均的命案,葉警官將兇手鎖定為:汪新元!



然而隨著其他劫匪歐陽克儉(李璨琛 飾)及紅毛(凌文龍 飾)相繼遇害,林法樑與汪新元多番短兵相接,逐漸發現案中有案,嫌疑最大的汪新元之外,卻有證據將真相指往另一方向。



林法樑透過鳥類專家的協助(劉心悠 飾),嘗試從鸚鵡身上找尋線索,原來經過專家訓練的鸚鵡,智商等同一名5歲兒童,問題是如何教導牠,將見過的東西(兇案過程)表達出來。



同時間,林法樑因為欠債等問題而苦惱,幸得熱血女警少梅(顏卓靈 飾)的鼓勵,奮力追查下去。逃亡期間,汪新元匿藏在套房之內,惡女房東Joy(宣萱 飾)為人潑辣至極,卻因眼角膜受損,不知道眼前人就是通緝悍匪,處處與他對著幹。汪新元一為免惹麻煩,二更不屑與女人計較,只好處處忍讓;方寸之地,兩人竟然開展一段荒誕的角力。另一頭,林法樑終於從鸚鵡身上找出線索,原來真兇竟然是……



▲案中案的設計,越查越模糊。

▲隊長衝鋒陷陣,非常英勇,殺敵如仇。

▲躲在老人院的古天樂,這裡的轉折有如骨折。

