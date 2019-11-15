陸國產航母第9次海試「未刷舷號」出海　為接收艦載機上艦

▲ 民眾14日拍攝到002艦離開大連造船廠。（圖／翻攝自《觀察者網》）

實習記者羅明輝／綜合報導

解放軍首艘國產航母002艦14日上午駛離大連造船廠，展開第9次海上試航。這次的海試地點與10月15日至20日完成的「第8次海試」區域完全一致。外界分析，由於位置接近艦載機綜合試驗訓練基地，且禁航時間僅有短短一天，這可能意味著第9次海試主要是接收艦載機上艦。

綜合陸媒報導，有民眾在14日拍攝到002艦離開大連造船廠，船舷未見刷舷號，也沒有搭載任何艦載機模型。然而，遼寧海事局早在12日就發佈了「0247號渤海地區航行警告」，稱解放軍將會於14日早上8點在渤海4點連線範圍內進行軍事任務，整個任務預計一直持續到15日晚上6點，

從遼寧海事局發布的航行警告可以看出，第9次海試海域與第8次海試的區域完全相同，加上與艦載機綜合試驗訓練基地相當近，外界推測，本次海試的目的可能是為了接收艦載機上艦。





▲ 解放軍海軍官兵24日在甲板進行受閱演練。（圖／翻攝自香港文匯報）

最近002艦積極展開動作，10月20日完成第8次海試後，就有駁船於23日下午來到002艦附近，似乎是在進行刷舷號前的各項準備；到了24日上午，也有身穿白色制服的海軍士兵到甲板列隊，展開受閱演練。除此之外，當天還有船廠工人短暫嘗試在船舷刷出白色的「1」字，隨即將它抹除，之後直到現在，都不再有新的動作，002艦也沒有正式塗刷舷號。

▲ 船廠工人24日曾嘗試在船舷刷出白色的「1」字。（圖／翻攝自香港文匯報）

中國大陸軍事論壇「浩漢防務」曾分析，大連造船廠為了保證艦體設備與艦載機融合，從第6次海試開始，試飛任務及相關設備的驗收就被歸類在具體測試當中。而002艦之所以一直無法服役，主因就在於這些多出來的艦載機測試與相關設備的驗收方面。

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