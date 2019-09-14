超級瑪利歐現身　桃園運動村為全運會暖身提供賽事體驗

▲市府前廣場14、15日成桃園運動村，提供賽事體驗。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為行銷2019年全國運動會，桃園市政府推動一系列的暖身活動，14、15日兩天在市府前廣場舉辦「桃園運動村」，除了由歌手鼓鼓演唱全國運動會主題曲「自己人」揭開序幕外，更提供多項全運會賽事體驗，其中更有以「自由車公路賽」賽道所打造的虛擬實境自行車遊戲體驗，讓市民朋友一秒化身選手，共同愛上運動。

▲市府前廣場14、15日成桃園運動村，提供賽事體驗。（圖／市府提供）

市長鄭文燦指出，2019年全國運動會共有34項競賽種類，將於10月19日至24日舉行，是2020東京奧運的前哨站，不少菁英選手將會脫穎而出，期盼桃園作為全國運動會的主辦城市，能夠做好友善服務的角色，同時希望桃園代表選手全力以赴，致力爭取最高榮譽。

此次「桃園運動村」提供「射擊」、「桌球」、「跆拳道」與「自由車」等多項互動遊戲，讓民眾於中秋連假期間免費體驗。為了讓大小朋友盡興，桃園運動村邀請ㄚ桃、園哥、阿弟阿妹、嘟嘟園長及受到大小朋友喜愛的吉祥物，包括美美、阿貴、乖乖、香蕉人等輪番上陣與市民朋友同樂。

更與知名的「超級瑪利歐」首次跨國與城市合作，讓民眾體驗瑪利歐網球、瑪利歐派對、以及超級瑪利歐兄弟等多款經典遊戲，喚起大小朋友兒時回憶，從小喜愛運動，歡度美好中秋連假。

▲市府前廣場14、15日成桃園運動村，提供賽事體驗。（圖／市府提供）

鄭文燦說，為行銷2019年全國運動會，市府推動一系列的暖身活動，包括與男性時尚媒體GQ合作，讓運動選手變明星，完美結合運動與流行時尚。此外，市府也邀請包括網紅館長等眾多名人，號召大家進場觀看比賽，共同支持全國運動會。而知名歌手鼓鼓創作的全國運動會主題曲「自己人」，象徵著運動帶來友誼，不管你來自何方，只要挺運動，都是自己人，能讓台灣在運動場上發光發熱。