蒙古包、藏式帳篷感受遊牧草原！「蒙藏生活文物展」基隆展出



▲「山海城隅游牧綠—蒙藏生活文物展」實景搭設蒙古包，在基隆文化中心展出。（圖／文化部提供）



記者林育綾／綜合報導

對蒙藏、遊牧民族的文化和生活感到好奇嗎？基隆文化中心1樓大廳即日起展出「山海城隅游牧綠—蒙藏生活文物展」至10月6日，不但可了解蒙藏族的食、衣、住、行、育、樂等有關文物，還實景搭設蒙古包、藏式帳篷，呈現草原生活、與自然和諧共存的文化特色！

「山海城隅游牧綠—蒙藏生活文物展」由文化部蒙藏文化中心與基隆市文化局合辦，以「生活文化」為主題，讓民眾品味蒙藏族特有的生活美學與文化特色，領略游牧生活的獨特魅力；也希望透過此次展覽的呈現，帶給民眾不一樣的蒙藏生活文化體驗，並能從中更加認識蒙藏文化的美麗之處。



▲此次展出的文物豐富多元，包括蒙藏族傳統的飲食器具、服飾。

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此次展出的文物豐富多元，包括蒙藏族傳統的飲食器具、服飾，刮馬汗板及馬絆等各式馬具，馬頭琴、牛角杯、蒙古棋、沙蓋等遊戲，以及充分展現藏族民間藝術的藏戲面具，扎聶、嘎烏、烏朵、秀遊戲等。

更在展場實景搭設「蒙古包」及「藏式帳篷」，呈現蒙藏地區牧民的生活情境，感受生活在草原、高原之上的蒙藏民族，順應環境、與自然和諧共存的文化特色。



▲開幕典禮合影：蒙藏文化中心韓慈穎專委（2排左5）、基隆市文化局李添慶副局長（2排左4）、基隆市政府研考處黃駿逸處長（2排左3）及與會基隆民眾合影。

山海城隅游牧綠—蒙藏生活文物展

日期：即日起至2019年10月6日

地點：基隆文化中心1樓大廳

地址：基隆市中正區信一路181號