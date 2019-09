市場斬首逾百平民！IS殺手證實3月落網　疑涉巴黎及布魯塞爾恐攻

▲ 比利時籍IS劊子Anouar Haddouchi手被捕。(圖/翻攝自推特/Mustafa Bali)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國支持的庫德族民兵組織「敘利亞民主力量」(SDF)8月31日宣布,在敘利亞逮捕一名伊斯蘭國(IS)激進分子。他涉嫌在拉卡省斬首逾百人,可能也和法國巴黎及比利時布魯塞爾的恐怖攻擊有關。

《法新社》報導,SDF發言人巴里(Mustefa Bali)在推特上表示,比利時籍的嫌犯哈杜奇(Anouar Haddouchi)今年3月在距離伊拉克邊境約100 公里外的東北部代爾祖爾省(Deir Ezzor)被捕。《Birmingham Live》指出,SDF部隊在IS最後據點「巴古斯村」(Baghouz)的一場戰鬥後逮捕哈杜奇和他32歲的妻子。

Senior ISIS member of Belgian origin Anwar Mohammad Hadoushi was captured by YAT CT forces in Deir al-Zour countryside. He is suspected to be among perpetrators of Brussels and Paris attacks. pic.twitter.com/07dZD5nio7