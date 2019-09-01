　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

市場斬首逾百平民！IS殺手證實3月落網　疑涉巴黎及布魯塞爾恐攻

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼比利時籍IS劊子Anouar Haddouchi手被捕。（圖／翻攝自推特／Mustafa Bali）

▲ 比利時籍IS劊子Anouar Haddouchi手被捕。（圖／翻攝自推特／Mustafa Bali）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國支持的庫德族民兵組織「敘利亞民主力量」（SDF）8月31日宣布，在敘利亞逮捕一名伊斯蘭國（IS）激進分子。他涉嫌在拉卡省斬首逾百人，可能也和法國巴黎及比利時布魯塞爾的恐怖攻擊有關。

《法新社》報導，SDF發言人巴里（Mustefa Bali）在推特上表示，比利時籍的嫌犯哈杜奇（Anouar Haddouchi）今年3月在距離伊拉克邊境約100 公里外的東北部代爾祖爾省（Deir Ezzor）被捕。《Birmingham Live》指出，SDF部隊在IS最後據點「巴古斯村」（Baghouz）的一場戰鬥後逮捕哈杜奇和他32歲的妻子。

哈杜奇來自比利時，2009年搬到英國伯明罕，2014年前往敘利亞，開始為IS戰鬥。《Birmingham Live》還宣稱，哈杜奇在敘利亞期間持續接受伯明罕市議會數千英鎊的住房及市政稅收優惠。

比利時媒體報導，哈杜奇很可能在曾是IS大本營的拉卡中央市場上斬首多達逾100人。此外，哈杜奇可能涉入2016年3月22日布魯塞爾的一場自殺式炸彈恐攻，比利時檢察官辦公室已經展開長期調查。IS事後宣稱對這起事件負責，奪走32條人命。

2016年這場布魯塞爾恐攻由一個法國—比利時團體策劃，而該團體同時也是2015年11月13日巴黎襲擊案的主使者，造成多達130人喪命，哈杜奇極有可能也涉案。

英國《每日電訊報》指出，涉入布魯塞爾爆炸案及巴黎襲擊案的嫌犯阿布瑞尼（Mohamed Abrini）疑似自2名伯明罕男子手中取得哈杜奇的部分住房補助金。另一方面，哈杜奇可能在敘利亞、比利時或法國受審；若他在伊拉克受審，可能因為斬首無辜民眾被判死刑。

ET快訊
兒逛夜市大喊「媽妳的玩具」　她瞬間羞恥到爆…網反被推坑：決定
彰化虎頭蜂群起！3學生公園遭狂螫　1人「身上100處傷口」命
超扯影片曝！BMW男與妻吵架撞路旁3機車洩憤　騎士上前護車被
玲玲、劍魚颱風接力生成！最新動向曝光：3、4天後可能接近台灣
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

市場斬首逾百平民！IS殺手證實3月落網　疑涉巴黎及布魯塞爾恐攻

「2mm嗜血黑蠅」肆虐英國！　她被狂咬8口…浮出連環「爆漿水泡」

今午正式實施第一輪　川普對1120億美元中國商品加徵15％關稅

超強颶風「多利安」掃美東…風眼中心超清晰！彭啟明：川普任內最大天災

「北京不要干預」　美眾院聲明譴責港府：立即停止過度用武！

不相信偶像死了　狂粉葬禮竟衝上台「開棺材扒衣辨刺青」

金髮妹吸電子菸3年...肺部感染長大量「白色顆粒」！昏迷險喪命

9／1加徵15％關稅！貿易戰衝擊電子產業…蘋果iPhone、iMac都上榜

法國里昂隨機刺殺1死8傷！凶嫌為阿富汗移民　目擊者泣：有人肚子被劃開

逾40聖戰士死亡！美軍空襲敘利亞西北部　目標鎖定蓋達領導階層

不滿插隊被叭！BMW國道逼車挑釁　他險失控遭追撞...調紀錄器怒檢舉

台灣人超愛越南辣妹洗頭店！ 600元貼身服務舒服到睡著...

KTV突襲全是大咖藝人　 信、曾沛慈飆唱《千年之戀》…網跪了！

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

台灣師傅「9道家鄉菜」征服法國人 上桌秒嗑光讚爆：白飯不夠吃啦！

狐狸辣妹飆慢版《瀟灑小姐》超性感！　開場秀長美腿...劉隽一看設計：聰明的選手

畫面曝光！賓士疑開過頭國道倒車　遭聯結車後方追撞...駕駛被夾慘死

79歲阿伯駕車失控「暴衝4、5次」　撞自宅+路旁汽車：我有剎車啊～

「阿班」變成寵姑姑魔人　《只有我能喜歡妳》不許你靠近！

聲林生存週記ep2／陶晶瑩大爆李李仁敏感帶　從沒性幻想過別人...「怎麼可能！」

市場斬首逾百平民！IS殺手證實3月落網　疑涉巴黎及布魯塞爾恐攻

「2mm嗜血黑蠅」肆虐英國！　她被狂咬8口…浮出連環「爆漿水泡」

今午正式實施第一輪　川普對1120億美元中國商品加徵15％關稅

超強颶風「多利安」掃美東…風眼中心超清晰！彭啟明：川普任內最大天災

「北京不要干預」　美眾院聲明譴責港府：立即停止過度用武！

不相信偶像死了　狂粉葬禮竟衝上台「開棺材扒衣辨刺青」

金髮妹吸電子菸3年...肺部感染長大量「白色顆粒」！昏迷險喪命

9／1加徵15％關稅！貿易戰衝擊電子產業…蘋果iPhone、iMac都上榜

法國里昂隨機刺殺1死8傷！凶嫌為阿富汗移民　目擊者泣：有人肚子被劃開

逾40聖戰士死亡！美軍空襲敘利亞西北部　目標鎖定蓋達領導階層

騎士怕酒測超標拒檢逃3公里　警圍捕一吹是零...他傻眼收17張紅單罰27400

香港機場「和你飛2.0」下午登場　傳機管局減少航班起降

空服員工會爆「秋後算帳」長榮空姐！　提告、中途拿三寶最重被除名

《東宮》陳星旭爆戀情！　當街「十指緊扣陸劇女神」超甜畫面曝

「神鱒」楚特超越邦茲　歷史最年輕200轟、200盜

Ean部落閣／望向淡水河、吃迷你阿給　住這家飯店被絕美風景包圍

30K護理師被催婚！每月「保養+健身」至少8千：怎養孩　曝月開銷...兩派吵翻

「墨鏡哥」接替小牛！柯文哲隨行秘書戴于文　將出任副發言人

專家授「腳踝扭傷」3大關鍵照顧　這樣做減少疼痛！

直擊驚悚墜樓現場！男撿露台手機4F落地　勾電纜撞引擎蓋奇蹟生還

國際熱門新聞

逆子拐杖打爛89歲媽腦袋　性侵..

女童飯店泳池戲水！下秒「被吸水..

川普要求中國償還「清朝時期」債..

16歲殺手遭爆頭　腦漿+頭骨噴..

扇貝游泳速度驚人　網：像奔跑假..

世紀謎船「恐怖號」海底身影曝光

快訊／德州傳無差別槍擊　5死2..

他曝：美向中國討清朝討債券是有..

13歲男童當爸樂歪　10年後現..

才16歲！混血妹代表日本選世界..

韓國愉快死亡體驗帶你重生

情侶在透明泳池裸體交疊！鄉民全..

發明火車便當　《AV帝王》是他..

郭台銘如何經營富士康能影響選情

更多熱門

相關新聞

阿富汗人：美與塔利班和談只為早日撤軍

阿富汗首都喀布爾17日晚間的一場婚禮成為自殺炸彈客攻擊的目標，造成63人死亡及182人輕重傷。這起事件發生在美國與阿富和恐怖組織塔利班（Taliban）進行和平談判之際，塔利班第一時間出面否認犯案，伊斯蘭國（IS）隨後也宣稱對爆炸負責，仍引起當地民眾質疑，美國和談只是為求早日撤軍，而非為了和平。

婚禮遇恐攻　新郎14親人當場炸死

炸彈客婚禮自爆63死　IS宣稱犯案

IS宣布重燃戰火　槍口直指聯軍

聯合國警告：年底前可能有新一波恐攻！

關鍵字：

Anouar Haddouchi伊斯蘭國IS布魯塞爾連環爆炸案巴黎襲擊案

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

「寶雅PK大冰奶」誰強　8成網友選它：拉爆

「肥胖部位圖」驚曝光！營養師：少吃2樣瘦爆

玲玲、劍魚颱風可能接連生成　周三起變天

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

逆子拐杖打爛89歲媽腦袋　性侵洩慾

就是今天！秋冬遊補助爽賺2000元

脫衣進廁所　門秒被行李箱監禁

22歲男想破處！她淚崩：友情被精蟲毀了

安宰賢「一週公開對話」確定放鳥

有小孩後不敢住三重蘆洲新莊？爸媽：8+9一堆

辜寬敏批對台無貢獻　郭辦回應了

《玩很大》羚小鹿素顏+低胸睡衣拼了

18歲男挾持正妹...特警槍藏胯下擊斃

店員辣翻！他吃早餐「配水蜜桃」

《小魔女DoReMi》7萌妹長大啦！

更多

最夯影音

更多

不滿插隊被叭！BMW國道逼車挑釁　他險失控遭追撞...調紀錄器怒檢舉

台灣人超愛越南辣妹洗頭店！ 600元貼身服務舒服到睡著...

KTV突襲全是大咖藝人　 信、曾沛慈飆唱《千年之戀》…網跪了！

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

台灣師傅「9道家鄉菜」征服法國人 上桌秒嗑光讚爆：白飯不夠吃啦！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面