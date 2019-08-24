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溫順老公天天送禮…「愛與包容」讓人妻窒息：排山倒海的愛是地獄

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▲▼女人,女性,崩潰,哭,難過。（示意圖／pixabay）

▲老公滿滿的愛讓人妻倍感壓力。（示意圖，與本文無關／pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

禮多人不一定不怪，阿拉伯聯合大公國一名人妻就因為天天受到老公「禮物轟炸」，被自以為是的浪漫噁心到不行，因而向法院訴請離婚。她說這段關係令人窒息，從不和她爭吵的老公總是用「愛與包容」包圍她，但這根本就不是她要的，人妻想要的是真正的對談，就算是吵架也好。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名人妻在富吉拉（Fujairah）的伊斯蘭法庭上，聲稱自己的婚姻根本就像是「地獄」，和內子結婚一年，天天都是「排山倒海的愛」（extreme love），簡直就要讓她窒息了，「我沒有辦法消化這樣極端的愛和行為，他甚至還主動幫我打掃房子！」

「我真心渴望有一天我們能出現意見分歧」，人妻說，但這一切似乎比登天還難，「因為我浪漫的無可救藥的老公總是原諒我，又送我一大堆禮物」，「我需要一場真正的談話，就算是爭執也好，而不是這種無憂無慮輕飄飄的順從。」

一向順從不回嘴的老公終於還是在離婚這件事上和老婆出現分歧，他請求法官暫停審理這件離婚案，讓他們夫妻倆私下和解。他終於給自己機會明白，不是處處都得讓著老婆，對方不是公主或王后，當雙方能夠平起平坐，真的設身處地為對方著想而不是口頭說說時，建立起的公平關係才是真正的關係，「在人們結婚的第一年就要評斷他們的婚姻，這樣不公平，每個人都是從錯誤中學會變得更好的。」而法官也應允這項請求。

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關鍵字：阿拉伯聯合大公國,extreme love,愛與包容

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