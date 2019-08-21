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丹麥總理「拒談出售格陵蘭」　川普氣到推遲出訪：感謝他很直白！

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▲川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普因丹麥總統拒絕談格陵蘭一事，因此順延出訪日。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統川普日前傳出要買下丹麥最大島「格陵蘭」引發國際關注，其中丹麥政壇更有不小的反應，認為川普根本想太多，甚至在格陵蘭島上還有5萬多居民，「用錢買的想法確實有些荒唐」。然而就在知情人士證實後，近日川普在推特上提到因丹麥總理對於「格陵蘭」沒有討論空間，所以決定順延出訪時間。

格陵蘭為丹麥自治領土，經濟長年仰賴丹麥支持，因地理位置優越，天然資源也豐富，讓許多大國相當覬覦，原先川普預計9月份出訪哥本哈根，屆時將與丹麥、格陵蘭總理討論北極相關議題，沒想到川普20日在推特上發文「丹麥是一個很特別的國家，人民也都很棒，但因總統理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）的說法，對於買格陵蘭一事沒有興趣討論，所以將延後兩周會面，擇日再說。

▲▼格陵蘭島（Greenland）。（圖／路透）

▲格陵蘭地理政治優越。（圖／路透）

接著川普又推文，「總理很直白，也為美國與丹麥省了很多時間與力氣，為此感謝，期待之後安排會面的時間」直接證實了川普確實動過念頭要買下丹麥最大島。日前在消息傳出時，丹麥人民黨外交事務發言人還表示，如果川普真的認為丹麥會將5萬民眾賣給美國，還認真思考過這件事，那川普真的瘋了！

據悉，川普因為看中格陵蘭的地緣政治好處，過去曾問過幕僚、顧問團，有沒有可能買下格陵蘭，當時讓所有人都相當震驚。消息傳出後，讓美國與丹麥關係出現巧妙的變化。

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關鍵字：川普,丹麥,格陵蘭,總理

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