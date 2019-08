丹麥總理「拒談出售格陵蘭」　川普氣到推遲出訪：感謝他很直白！

▲川普因丹麥總統拒絕談格陵蘭一事,因此順延出訪日。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳亭伃/綜合報導

美國總統川普日前傳出要買下丹麥最大島「格陵蘭」引發國際關注,其中丹麥政壇更有不小的反應,認為川普根本想太多,甚至在格陵蘭島上還有5萬多居民,「用錢買的想法確實有些荒唐」。然而就在知情人士證實後,近日川普在推特上提到因丹麥總理對於「格陵蘭」沒有討論空間,所以決定順延出訪時間。

格陵蘭為丹麥自治領土,經濟長年仰賴丹麥支持,因地理位置優越,天然資源也豐富,讓許多大國相當覬覦,原先川普預計9月份出訪哥本哈根,屆時將與丹麥、格陵蘭總理討論北極相關議題,沒想到川普20日在推特上發文「丹麥是一個很特別的國家,人民也都很棒,但因總統理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)的說法,對於買格陵蘭一事沒有興趣討論,所以將延後兩周會面,擇日再說。

▲格陵蘭地理政治優越。(圖/路透)

接著川普又推文,「總理很直白,也為美國與丹麥省了很多時間與力氣,為此感謝,期待之後安排會面的時間」直接證實了川普確實動過念頭要買下丹麥最大島。日前在消息傳出時,丹麥人民黨外交事務發言人還表示,如果川普真的認為丹麥會將5萬民眾賣給美國,還認真思考過這件事,那川普真的瘋了!

據悉,川普因為看中格陵蘭的地緣政治好處,過去曾問過幕僚、顧問團,有沒有可能買下格陵蘭,當時讓所有人都相當震驚。消息傳出後,讓美國與丹麥關係出現巧妙的變化。

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....