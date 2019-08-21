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7縣市大雨特報！白鹿颱風最快今生成周末最近　吳德榮：若直撲將強風豪雨

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲熱帶低壓最快今發展成「白鹿颱風」。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

7縣市「大雨特報」！中央氣象局預報員劉沛滕表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天（21日）或周四（22日）有機會發展成今年第11號颱風「白鹿」，周六、周日最接近台灣，未來動向取決於太平洋高壓的強弱，若屆時高壓增強，「不排除往台灣過來」，影響海面或陸地，但目前預報不確定性還很大，再觀察1、2天會比較明朗。氣象專家吳德榮則說，如果白鹿颱風直撲台灣將帶來強風豪雨，但如果是朝琉球北轉則對台灣無影響。

大雨特報：雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣

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氣象局今晨對雲林以南7縣市發布大雨特報，低壓帶影響，易有短時強降雨，今雲林以南及台東地區有局部大雨發生的機率，清晨至上午間桃園至彰化沿海地區易有局部較大雨勢發生，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請防範坍方及落石。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天氣和20日類似，依然處於低壓帶環境內，各地不定時有降雨，其中嘉義以南地區有比較持續性降雨，一整天有滿多時間在下雨；至於其他地區白天也有降雨機率，但以午後熱對流為主，下午雨勢比較明顯；溫度方面，各地高溫約31到33度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報顯示全台有雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，周四開始各地大部分可看見陽光，上午比較高溫炎熱，高溫約34度，午後要注意雷雨，預估這樣的天氣將維持一周。

但目前位於菲律賓東方海面的熱帶低壓，將是未來天氣的變數。劉沛滕表示，預計熱帶低壓今天或周四有可能發展成颱風，但目前動向不確定性很大，美國模式預估往北接近琉球再往日本，而歐洲模式預估往西邊接近台灣。

劉沛滕解釋，主要原因在於該熱帶低壓還沒完全發展起來，若有明顯發展，路徑就會比較肯定；另一個關鍵是太平洋高壓的強弱，各模式對高壓強度掌握有不確定性，如果高壓增強就會靠近台灣，影響海面或陸地，但若沒預期增強就會往琉球。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼熱帶低壓發展中，未來動向不確定性仍很大。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

但劉沛滕提醒，如果熱帶系統是往琉球方向，也可能有外圍雲系影響台灣；若直接往台灣過來，就會受到雲帶或環流影響，動向要等周四或周五（23日）會比較明朗。他提到，若該系統沒發展起來，也不一定是颱風強度，若成颱，強度也可能只是輕颱。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄提到，今晨2時的預報資料，氣象局預測熱帶性低氣壓未來24小時並無發展；日本氣象廳則預測24小時後將發展成白鹿颱風；不過，目前各國的強度預報技術並不是很成熟，常需不斷修正，能否如期發展成颱？是需要再觀察的。

吳德榮說，至於其未來動向，最新美國系集模式（GEFS）因其模擬的中心結構較鬆散，以致模擬路徑大多偏北，通過琉球附近；而加拿大系集模式（GEPS）、歐洲系集模式（ECMWF）則有數量更多的模擬路徑是通過台灣附近。

▼吳德榮表示，最新美國模式模擬路徑大多偏北（左圖）；而加拿大、歐洲模式則有數量更多的模擬路徑是通過台灣附近（中、右圖）。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」專欄）

吳德榮表示，故此颱風威脅台灣的機率是不容忽視的，由於科技的極限（觀測資料不足、模式有數學及物理的缺陷），模式模擬有「不確定性」存在，需要持續觀察新的模擬；待白鹿生成後，此兩種可能性（西進或北上）的消長就會逐漸清楚。

吳德榮指出，周六（24日）至下周一（26日）天氣，如果白鹿颱風向台灣直撲而來，則將帶來強風豪雨，但如果是朝琉球北轉則對台灣無影響，需持續觀察路徑的調整；白鹿（大陸命名）是首度列入颱風名單，取代原「海燕」，原因是上一輪「海燕」（2013年）強度直逼史上最強，是有記錄以來登陸時強度最強的颱風，奪走菲律賓近萬人性命，故被除名。

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7縣市大雨特報！白鹿颱風最快今生成周末最近　若直撲將強風豪雨

關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,颱風,吳德榮,白鹿颱風

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