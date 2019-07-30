脖子「種草莓」黑青超大一片！　網驚嚇：真的會出人命

▲男網友秀出種草莓成果照，脖子一片淤青超驚人。（圖／翻攝自靠北女友臉書）



記者王致凱／綜合報導

許多愛侶喜歡在對方脖子「種草莓」，留下愛的印記，但無論任何事都不建議過量。一名男網友就在臉書上分享被被人種草莓的成果照，只見他脖子已經冒出一片淤青，引發熱議。網友嚇得紛紛提醒，草莓種太多可能真的會有生命危險。

男網友在臉書「靠北女友」投稿照片，顯示其脖子上出現10幾處俗稱「種草莓」的吻痕；網友得意地寫道，「咬痕算什麼，有種來pk冒著中風風險種的草莓園。」文章PO出後引起熱議，不到5個小時已經有超過3000則留言，累積7000多次按讚數。

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其他網友紛紛表示，「草莓種成這樣，很像得病，並不會讓人覺得羨慕」、「你確定不是愛上吸血鬼？」、「被八爪魚吸到就說，在那邊」；另外也有網友提醒，「想之前有一則，被種草莓在脖子，然後那個男的因為動脈破裂死了」、「大哥別玩命」。

事實上，國外過去真的有因為「種草莓」而致命的案例。2016年，墨西哥一名17歲少年胡利歐（Julio Macias Gonzalez）與女友共度春宵時，激情之餘女友在他頸上種了「愛的草莓」，結果造成血管凝血，血塊流到腦部導致他中風身亡。2011年時，紐西蘭也曾有一名女子因為頸部右側遭種草莓，導致中風癱瘓。

美國新聞網站VICE曾針對「吻痕究竟能否致命？」詢問過醫師看法。醫師表示，在極端罕見的案例中，例如上述的墨西哥少年個案，吻痕確實有可能導致中風，也有可能致命。

醫師解釋，由於頸部兩側的頸動脈非常靠近皮膚表面，因此很容易受到外力傷害。醫師說，事實上，造成血管損傷的根本原因可能是親吻時嘴唇用力過猛導致，而非嘴巴的吸力本身。醫師說，儘管機率不高，但外力可能導致頸動脈血管壁受損，導致血栓形成，當血塊變得足夠大時，就會阻斷流往腦部的血液，使患者中風。