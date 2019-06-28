走在街上「被尾隨」她驚恐報警　警到場見嫌犯傻爆眼：山羊？

▲一直尾隨、追逐女子的「嫌犯」，原來只是隻山羊 。（圖／翻攝自Facebook／Oakland Maine Police Department）

國際中心／綜合報導

身為人民保母，警察每天總必須面對各種突如其來的任務，與民眾大大小小的委託，難免偶爾會遇上些令人哭笑不得的情況。最近美國緬因州（Maine）奧克蘭市（Oakland）當地警方就接到一名女子的報案電話，對方聲稱自己走在街上時「莫名遭到尾隨、追逐」，讓他們聽完急忙出動，沒想到一抵達現場才發現，原來根本只是虛驚一場。

根據《福斯新聞》報導，奧克蘭警察局23日在臉書上發文表示，「當你接到一通女性的報案電話，說她自己正在街上被追逐的時候，真的是永遠都猜不到接下來遇到會什麼事，是會一無所獲呢？還是發生肢體衝突呢？顯然我們與這位嫌犯算是兩者都有。」

警方解釋，他們在接獲電話後就馬上出動，然而到了現場，卻發現女子所謂「一直尾隨、追著她跑」的變態嫌犯，竟然只是一隻普通的山羊，白緊張一場讓他們都頓時哭笑不得。

其中一名員警試圖安撫山羊的情緒，好讓牠不要再跟女子「勾勾纏」，卻不停遭到「正在氣頭上」的山羊撞擊，無可奈何之下，警方只好一同上前將牠制伏，在牠脖子套上繩子，當場「逮捕」起來。

警方最後也開玩笑的提到，「我們仍然不清楚為什麼『這名嫌犯』要在街上追逐女子，幸好整個過程中並沒有任何人受傷。目前我們『已經撤銷對這隻山羊的相關指控』，並將牠歸還給飼主。」