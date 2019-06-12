退休想多活30年「得有2000萬」　日金融廳報告書挨轟！安倍急撤：有誤解

▲日本金融廳指出，日本人退休想活到95歲，至少要有2000萬日圓的儲蓄。（圖／取自Pexels）

記者林瑩真／編譯

日本金融廳3日發表「高齡社會的資產形成及管理」報告書，其中提到，若要活到95歲，夫婦倆必須儲蓄至少2000萬日圓（約新台幣577萬元）才能應付生活。報告書公開後，立刻引起外界質疑，日本首相安倍晉三緊急滅火，將撤回報告書。

綜合外媒報導，報告書指出，由於日本國民越來越長壽，他們針對延長「資產壽命」一事計算，若丈夫65歲、妻子60歲後雙雙退休，沒有收入只靠退休金生活，每月至少會赤字約5萬日圓（約新台幣1萬5千元）。

因此，報告書呼籲，若要應付接下來20年的生活，至少要有1300萬日圓（約新台幣375萬元）的儲蓄；若是要生活30年，則需要2000萬日圓。而且這些費用還不包含老人的看護費用或住宅裝修等費用。

報告書公布後引發社會不安，民主黨副代表蓮舫表示，「日本人勤奮一輩子、拿了工資、拿了退休金、拿了年金，即使如此，要從65歲再活30年，沒有2000萬日圓就只能拮据的生活，日本是一個這樣的國家嗎？」

▲日本首相安倍晉三表示，報告書有不正確及誤解。（圖／路透）

對此，首相安倍晉三10日在參議院決算委員會回應，是金融廳發表的數字有不正確及誤解。不過此話又被蓮舫批評，政府所說的「100年安心」是謊言。

至於副總理兼財務大臣麻生太郎則說，他只看過金融廳報告書的開頭一段，再度引起爭議。