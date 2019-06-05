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瘋電影／84那年夏天　很多兒童不斷失蹤卻抓不到兇手

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文／賴賴

▲▼84那年夏天。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

緊張恐怖，包裝了1984年那段時間的氛圍，不論是音樂服裝美術街景，濃濃的復古風格很有味道，劇情流暢，沒有手機電腦的時代，鄰居的情感是深厚的，不斷有兒童被殺死的新聞，驚悚而有新意，接著男孩們組成破案團隊也有趣，除了不喜歡這部電影結局的設定以外，其他都滿不錯看的說。

其實這部電影在結構上和敘事特質，都很有導演個人風格魅力，男孩們不聽勸的不斷涉險，強化了驚悚效果，而壞人一定要很壞很壞的韓式效果也有達到，整體感就是超級緊張，整體感是不錯看的。

主角不放棄緝凶，這個勇氣是非常值得鼓勵的，現代人都只顧自己，誰會為了不認識的陌生人去擔心，這點可以鼓勵。


片　　名：84那年夏天
英文名稱：Summer of 84
類　　型：恐怖、懸疑/驚悚
上映日期：2019-05-24
片　　長：01時45分
導　　演：法蘭西斯西蒙(François Simard) 、 安娜惠索(Anouk Whissell) 、 尤安卡爾惠索(Yoann-Karl Whissell)
演　　員：葛蘭姆維齊爾(Graham Verchere) 、 猶大路易斯(Judah Lewis) 、 迦勒埃默瑞(Caleb Emery)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：暗光鳥


劇情大綱

1984年夏天，四個青少年懷疑附近的警察鄰居是近期連環殺人案的真兇，他們為了找到犯罪證據，花了一整個夏天的時間監視他。但隨著真相逐漸明朗，他們卻反而陷入更驚人的致命危機…

▲▼84那年夏天。（圖／imdb）

▲一群死黨整天哈對面超正姊姊。

▲▼84那年夏天。（圖／imdb）

▲竟然有人可以跟超正姊姊聊天說話。

▲▼84那年夏天。（圖／imdb）

▲有兒童不斷失蹤，兇手遲遲未捕，警察有事嗎?

 
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關鍵字：瘋電影,84那年夏天,賴賴,葛蘭姆維齊爾(Graham Verchere),猶大路易斯(Judah Lewis),迦勒埃默瑞(Caleb Emery)

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