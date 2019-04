2照看懂「散光人」世界　網友驚嘆：單看光線就超美

記者林瑩真/綜合外電報導

現代人用眼過度,許多人從小就有散光跟近視,而近日網路一則「有無散光之差別」的貼文就爆紅,原PO用2張照片實際呈現散光者眼中的世界,卻讓大批網友都笑翻了。

「散光是角膜有些微彎曲,不是完全圓形,因此,散光者看光線會聚集成好幾個點,而非一個點。」原PO貼出2張照片,雖然同樣是夜晚的道路,但散光者看路燈及車燈會折射成尖銳的直線光,沒有散光的人則能看到路燈及車燈的圓形光暈。

散光又稱亂視,在醫學定義上,是角膜或晶狀體拉扯成不規則形狀,橢圓形視角膜導致屈光不正,光線進入眼睛發生扭曲,因此成像模糊,通常不論遠近都難以看清,物件容易有毛邊或霧化,光線則會成放射狀。

該貼文引起網友討論,「等等,大家都是正常的看嗎?我一直以為大家都看得到光線變成線條耶」、「我以為每個人都看得到線條」、「原來我看到的一切都是謊言嗎」、「小時候還覺得光線變成線條超美的,原來是我眼睛有問題啊」、「我看到照片才知道自己不正常欸」、「立刻拿給朋友看XDDD原來只有我不同」。

通常閃光者會習慣讓睫狀肌用力,以此看清物件,但此舉容易視覺疲勞,因此醫師建議,散光者可接受治療矯正,包括戴眼鏡、隱形眼鏡或激光手術,不過散光因人而異,最好詢問專業醫師才能有效矯正。

Astigmatism is when the cornea is slightly curved rather than completely round..



With astigmatism, light focuses on several points of the retina rather just one point. This is what people with Astigmatisms vs without. pic.twitter.com/RXWWayFBRJ