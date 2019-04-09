2照看懂「散光人」世界　網友驚嘆：單看光線就超美

記者林瑩真／綜合外電報導

現代人用眼過度，許多人從小就有散光跟近視，而近日網路一則「有無散光之差別」的貼文就爆紅，原PO用2張照片實際呈現散光者眼中的世界，卻讓大批網友都笑翻了。

「散光是角膜有些微彎曲，不是完全圓形，因此，散光者看光線會聚集成好幾個點，而非一個點。」原PO貼出2張照片，雖然同樣是夜晚的道路，但散光者看路燈及車燈會折射成尖銳的直線光，沒有散光的人則能看到路燈及車燈的圓形光暈。

散光又稱亂視，在醫學定義上，是角膜或晶狀體拉扯成不規則形狀，橢圓形視角膜導致屈光不正，光線進入眼睛發生扭曲，因此成像模糊，通常不論遠近都難以看清，物件容易有毛邊或霧化，光線則會成放射狀。

該貼文引起網友討論，「等等，大家都是正常的看嗎？我一直以為大家都看得到光線變成線條耶」、「我以為每個人都看得到線條」、「原來我看到的一切都是謊言嗎」、「小時候還覺得光線變成線條超美的，原來是我眼睛有問題啊」、「我看到照片才知道自己不正常欸」、「立刻拿給朋友看XDDD原來只有我不同」。

通常閃光者會習慣讓睫狀肌用力，以此看清物件，但此舉容易視覺疲勞，因此醫師建議，散光者可接受治療矯正，包括戴眼鏡、隱形眼鏡或激光手術，不過散光因人而異，最好詢問專業醫師才能有效矯正。