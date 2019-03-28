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瘋電影／厄夜追緝令　主觀偏執是一種原罪

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文／賴賴

▲▼厄夜追緝令。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

這位編劇實在太強大了，電影真的就只有在一個場景裡發生，而過程流暢不冷場，全程無尿點，單靠著耳朵去聽，在電影結束還能言之有物，有太多太多的意會了，不劇透，太棒的劇本力了，而這卻是我們每個人在觀賞時都會領悟到自己其實也是如此，太好看又太有收穫了，五顆星推薦的好作品。

不劇透，一講破梗就沒意思了，但是去看絕對不會遺憾後悔，也太幸運能拍到這部電影，這麼簡單卻精彩，一支電話操縱著整部電影的情緒，一個人控制一場綁架設局，調派警隊奔走結果，竟然是大出意外，太驚喜的作品了。

何謂主觀？何謂客觀？主觀與客觀的判斷難道就不是來自主觀判定嗎？這是一個哲學問題，套用在現實上給大家一個反思的機會。電影有很深的反思效果。


片　　名：厄夜追緝令
英文名稱：The Guilty
類　　型：劇情、懸疑/驚悚
上映日期：2019-03-15
片　　長：01時25分
導　　演：古斯塔夫莫勒(Gustav Moller)
演　　員：雅各克德格恩(Jakob Cedergren)
國　　家：丹麥
語　　言：丹麥語
發行公司：鏡象電影


劇情大綱

警官荷姆準備迎接尋常不過的深夜值班時，一通求救電話讓這夜變得不平靜，疑似綁架電話讓他坐立不安，但由於職務在身卻無法離開警局半步，時間與焦慮同時間壓迫著，但隨著一通通電話進來，訊息留下線索卻讓他感到不單純，殊不知他面對的不只是一件單純綁架案…

▲▼厄夜追緝令。（圖／imdb）

▲被處分的刑警在報案中心服務，就快調回警隊了。

▲▼厄夜追緝令。（圖／imdb）

▲一通疑似受害婦女被丈夫家暴擄走，來電求救。

▲▼厄夜追緝令。（圖／imdb）

▲警官不顧一切力挽狂瀾，運用自己所有關係想要救回這個疑似受害婦女。


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關鍵字：瘋電影,厄夜追緝令,賴賴,雅各克德格恩(Jakob Cedergren)

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