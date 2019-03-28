瘋電影／厄夜追緝令　主觀偏執是一種原罪

文／賴賴

瘋言瘋語：

這位編劇實在太強大了，電影真的就只有在一個場景裡發生，而過程流暢不冷場，全程無尿點，單靠著耳朵去聽，在電影結束還能言之有物，有太多太多的意會了，不劇透，太棒的劇本力了，而這卻是我們每個人在觀賞時都會領悟到自己其實也是如此，太好看又太有收穫了，五顆星推薦的好作品。

不劇透，一講破梗就沒意思了，但是去看絕對不會遺憾後悔，也太幸運能拍到這部電影，這麼簡單卻精彩，一支電話操縱著整部電影的情緒，一個人控制一場綁架設局，調派警隊奔走結果，竟然是大出意外，太驚喜的作品了。

何謂主觀？何謂客觀？主觀與客觀的判斷難道就不是來自主觀判定嗎？這是一個哲學問題，套用在現實上給大家一個反思的機會。電影有很深的反思效果。



片 名：厄夜追緝令

英文名稱：The Guilty

類 型：劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2019-03-15

片 長：01時25分

導 演：古斯塔夫莫勒(Gustav Moller)

演 員：雅各克德格恩(Jakob Cedergren)

國 家：丹麥

語 言：丹麥語

發行公司：鏡象電影



劇情大綱



警官荷姆準備迎接尋常不過的深夜值班時，一通求救電話讓這夜變得不平靜，疑似綁架電話讓他坐立不安，但由於職務在身卻無法離開警局半步，時間與焦慮同時間壓迫著，但隨著一通通電話進來，訊息留下線索卻讓他感到不單純，殊不知他面對的不只是一件單純綁架案…

▲被處分的刑警在報案中心服務，就快調回警隊了。

▲一通疑似受害婦女被丈夫家暴擄走，來電求救。

▲警官不顧一切力挽狂瀾，運用自己所有關係想要救回這個疑似受害婦女。



★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI