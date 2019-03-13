環團每週三靜座抗議　直到大潭藻礁劃為「暫定自然地景」

▲中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫博士，籲政府重視大潭藻礁的保護。（圖／潘忠政提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「為宣導保育藻礁，自今天開始的每個禮拜三，我們都會到市府前靜坐抗議…」保護藻礁的環團人士13日到桃園市政府舉辦「藻礁保育不力？惡奴欺主」抗議行動，提出「藻礁永存」和「大潭藻礁暫定自然定景」的訴求，未獲市府相關單位正視之際，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政發表下列四點聲明：

一、這是個仗勢高民調，卻刻意忽視環境保育和人民基本權益的執政單位；我們強烈譴責，並呼籲選民予以唾棄，包括就在3月16即將到來的立委補選，請選民拒投這個政黨的候選人。

二、藻礁是照妖鏡，真理將越辯越明，我們相信這個案子拖得越久，執政黨的醜陋面會暴露更多。公民團體不會氣餒，將擴大抗爭形式。

▲環團人士將於每週三到市府靜座抗議，直到大潭藻礁劃為「暫定自然地景」。（圖／潘忠政提供）

三、聯盟宣布自下周開始，每周三上午10點到12點，定時定點到市府前靜坐抗議，宣導保育藻礁的重要，也順便報告搶救大潭藻礁發展情勢。歡迎所有關心藻礁保育的朋友來陪著靜坐，讓議題持續發酵。

四、我們也呼籲全國各界關心桃園藻礁、關心台灣環境的朋友，有空隨時自發性的到桃園市政府前辦理環境保護宣講活動，持續教育這個還有很大進步空間的鄭市長，直到他宣布大潭藻礁為「暫定自然地景」。