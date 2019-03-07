微創手術摘巨大卵巢畸胎瘤　第3天就出院了

▲陽大附醫婦產科醫師龐渂醛，以腹腔鏡微創腫瘤手術，切除宜蘭一名女子的20x15x13公分大巨大卵巢畸胎瘤，女子術後第3天就出院了。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「那麼大的畸胎瘤，開這麼小的傷口，真是太妙了」宜蘭才姓女子，因下腹部滿滿凸起和悶脹不舒服，至陽大附醫看診，發現腹腔內有一顆20x15x13公分大巨大卵巢畸胎瘤。經腹腔鏡微創腫瘤切除手術，術後第3天就出院了。

陽大附醫表示，宜蘭才姓女子因下腹部滿滿凸起和悶脹不舒服，經該院婦產科醫師龐渂醛掃超音波，發現腹腔內有一顆20x15x13公分大巨大卵巢畸胎瘤，且經仔細診察評估後，認為腫瘤屬良性，所以用腹腔鏡微創做腫瘤切除，術後第5天就經已完全恢復正常生活並跟家人一起出遊。

龐渂醛表示，微創腫瘤切除手術比傳統的手術方式較不痛，但並非所有病人都可以微創手術，也並非每一位婦產科醫師有這方面的專業技能，且微創手術中所有腫瘤都要裝進袋內全部移出體內，以免遺留在體內造成後遺症。

龐渂醛說，卵巢畸胎瘤是年輕女性不少見的卵巢生殖細胞的腫瘤，通常是由一層至三層生殖細胞所組成，其組織學上通常含有黏液組織、頭髮、牙齒、骨骼等的組織。畸胎瘤在臨床上通常無症狀，且多是例行性身體檢查時才發現，若有症狀通常是以腹痛、腹脹或腹部腫塊來表現。

卵巢畸胎瘤因為內含物的密度不均勻，因此常有扭轉而缺血的情形發生，造成急性腹痛並需緊急開刀。卵巢畸胎瘤無法用藥物治療，唯有手術切除。未停經的狀況下畸胎瘤會慢慢長大，如果拖太久不治療，待畸胎瘤長太大反而無法保留卵巢正常部分，導致懷孕機率會減少。

龐渂醛指出，近10年來微創手術因為手術儀器的進步很大，擁有許多優點，已經漸漸取代傳統剖式手術，且優點有傷口小、術後較不痛、恢復快、傷疤幾乎看不見。另外，畸胎瘤絕多數都屬良性，有約2~5%的機率是惡性的。因此，提醒大家要注意，若發現異常應盡早就醫治療。