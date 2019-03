擺脫性醜聞陰霾　諾貝爾基金會宣佈：今秋頒發2位文學獎得主

▲位在斯德哥爾摩的瑞典學院總部。(圖/路透社)



國際中心/綜合報導

因頒發機構「瑞典學院」爆發性醜聞,2018年的諾貝爾文學獎最後選擇停辦。諾貝爾基金會5日在記者會上表示,今年將補頒獎項,意旨今年秋天將同時公布2位諾貝爾文學獎得主。

去年負責頒發諾貝爾文學獎的瑞典學院(Swedish Academy),其女院士佛洛斯登松(Katarina Frostenson)的丈夫阿爾諾(Jean-Claude Arnault)爆出性侵至少18名女子,部分案件就發生在學院的建築物內。當時學院曾投票表決,是否開除的院士資格,但以8比6票被否決,學院被指處理危機不當,導致評審團隊多人離職。

The Nobel Prize in Literature will once again be awarded, and this autumn laureates for both 2018 and 2019 will be announced.



Read the press release: https://t.co/7bLgjuO0mP pic.twitter.com/mBchQJ7ZFG