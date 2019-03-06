擺脫性醜聞陰霾　諾貝爾基金會宣佈：今秋頒發2位文學獎得主

▲位在斯德哥爾摩的瑞典學院總部。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

因頒發機構「瑞典學院」爆發性醜聞，2018年的諾貝爾文學獎最後選擇停辦。諾貝爾基金會5日在記者會上表示，今年將補頒獎項，意旨今年秋天將同時公布2位諾貝爾文學獎得主。

去年負責頒發諾貝爾文學獎的瑞典學院（Swedish Academy），其女院士佛洛斯登松（Katarina Frostenson）的丈夫阿爾諾（Jean-Claude Arnault）爆出性侵至少18名女子，部分案件就發生在學院的建築物內。當時學院曾投票表決，是否開除的院士資格，但以8比6票被否決，學院被指處理危機不當，導致評審團隊多人離職。

The Nobel Prize in Literature will once again be awarded, and this autumn laureates for both 2018 and 2019 will be announced.



Read the press release: https://t.co/7bLgjuO0mP pic.twitter.com/mBchQJ7ZFG — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2019年3月5日

「諾貝爾基金會」則宣佈停止頒發2018年的文學獎，根據消息人士透露，這是恢復該組織聲望的唯一方法。去年11月瑞典學院也開始邀請外部專家，加入目前的文學獎評選委員會，意在重建大眾的信任。據了解，在2019年和2020年的文學獎評選工作中，除了5名瑞典文學院院士外，評選委員會將再加上5名作家及文學批評家等外部人士。

「諾貝爾基金會」在聲明中指出，瑞典學院已經做出具體的改變，例如改變章程，可以解僱任何受到利益衝突或刑事調查的成員，以及增加外部有價值的新觀點，協助評選得獎者，「雖然完全恢復信心需要時間，但它已經準備好成為一個運作良好的組織。」

瑞典學院僅負責頒發文學獎，其他瑞典學術機構選擇科學領域獎項的獲獎者，而挪威委員會則選出諾貝爾和平獎獲得者。獲獎者通常在10月宣布，頒獎典禮則在12月10日諾貝爾死亡週年紀念日上舉行。