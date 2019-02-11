末日求生必備十大物資！第9項台灣難取得　菸酒千萬不能少　　





▲近年來以世界末日為主題的災難電影越趨增加，足以反映時代的恐懼。（圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

近來許多國家遭受極端氣候影響嚴重，如美國的「極地渦旋」及澳洲的大旱與洪水，再度引起不少人對於末日即將到來的擔憂。《澳洲新聞網》6日就發布一篇報導，認為「文明和野蠻之間的距離不過是一個禮拜的時間」，而面對不可預知的災難事先必須做好準備工作，當中盤點10大類必備物資，包括水、刀、軍靴及漂白粉。

1.水

平時家裡養成儲備飲用水的習慣將有助於面對緊急情況，無論瓶裝或是桶裝，水都需要以數個月為周期更新；輕便的「應急過濾器」則能夠隨身攜帶，讓人能夠在河川、溪流等地濾取足以飲用的水。

▲設計讓人隨身攜帶的應急過濾器相當實用。（圖／翻攝自pacifilink微信公眾號）

2.食物

眾所周知的罐頭食品及乾糧都屬於「保存期限長」的食品，而能量棒能夠補充相對大量的熱量，還可以準備同樣有較長保質期的蜂蜜和食鹽。文中值得一提的是「袋裝食品」，保存期限最久可達到30年，只需要保存在密封桶裡，加水就能吃。

▲網站推薦的Mountain House Just in Case Emergency Food Bucket。（圖／翻攝自pacifilink微信公眾號）

3.衣物

基本上就是準備一套齊全的「野營裝備」，除了保暖防水的衣褲，可以準備軍靴或厚皮靴子、手套、應急毯和睡袋，帳篷則可視情況而定。

4.工具

萬能的防水膠帶屬於必備物品，另外還有多功能用途的瑞士刀、多功能軍鏟、車載應急包、備用電池、手機充電器、強光手電筒、防水火柴以及「傳統的紙質地圖」，「因為災難來臨時就不必指望GPS，更別指望谷歌地圖。」另外可以準備漂白粉及蘇打粉，前者用來臨時消毒，後者的功用也非常多。

5.藥品

必備的常用藥品分別需包含的功用有消炎、止痛、退燒、止瀉、消除過敏等。還有N95口罩、繃帶、ok繃和急救包。

6.通訊工具

手搖充電或太陽能收音機、哨子及業餘無線電（Amateur Radio）。業餘無線電也被稱為火腿電台（Ham radio），雖然上手不易，但在手機電話及網路全部中斷的情況下，這個東西就是和外界聯繫的唯一管道。

7.生活用品

衛生紙、垃圾袋、牙膏牙刷、清潔消毒紙巾、基本衛生用品及重要文件如護照、身分證等，最後需要一個大型登山背包，裝下所有準備好的求生用品。

8.錢

小面額紙鈔，雖然不一定能派得上用場，但最好還是帶著以有備無患，一旦派上用場將可能得到超過其價值的收穫。而菸和酒這類即便在二次大戰的極端情況下都能廣為流傳的東西，無論用來以物易物或是許多情況下都拿達到額外幫助的效果，是永遠的「硬通貨」。

9.武器

報導中介紹的武器多為槍枝，在台灣不僅難以取得，也屬於非法範疇，但一把鋒利的好刀能夠在這種時候提供極大幫助，如劈柴、開路、防身、殺魚和切菜。

▲網站推薦的美國海軍陸戰隊戰鬥刀KA-BAR Full Size US Marine Corps Fighting Knife 。（圖／翻攝自pacifilink微信公眾號）

10.其他

車和汽油是日常生活中較好取得的交通工具，隨著所處環境不同，也有人準備充氣小艇。救生衣也可以準備。