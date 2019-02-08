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車票留好！新春12家樂園公共運輸折扣大盤點　「買門票現省一半」

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麗寶樂園超強卡司陪你過新年！　當日消費可抽現代汽車（圖／麗寶樂園提供）

▲新春搭公共運輸玩主題樂園，憑票根就能享門票折扣，最低5折。（圖／麗寶樂園提供）

記者賴文萱／台北報導

春節連假別待在家無聊！全台各大主題樂園在春節期間都提供精彩活動及表演，其中更搭配公共運輸推出優惠方案。《ETtoday新聞雲》整理出12家樂園的門票+車票優惠懶人包，搭客運或台鐵、高鐵出遊，記得要把票根留好，讓新春出遊多省一波。

2019年寒假及春節主題樂園公共運輸優惠方案

1.小人國主題樂園
台聯客運：門票+車資優惠套票，專案由台聯客運訂定之。
新竹客運：春節連假(2/4~2/10)，憑乘車至小人國之購票證明於現場購買門票享特價450元(原價799元，56折)，憑證上的抵達站須為小人國，每張憑證限購買乙張優惠門票。
台灣好行-親子樂園線：憑乘車當日一日券或乘車至小人國之購票證明於現場購買門票享特價450元(原價799元，56折)，每張一日券、憑證限購買乙張門票。

▲六福村,樂園。（圖／記者于佳云攝）

▲六福村。（圖／記者于佳云攝）

2.六福村主題遊樂園
即日~2/17憑任一大眾運輸到園之乘車購票證明（台聯客運、新竹客運、台灣好行-親子樂園線、新竹縣觀光2號巴士、六福村桃園高鐵站接駁專車），享門票優惠價599元（原價999元，6折，1張車票票根限購1張優惠門票，僅限乘車當日使用，逾期無效。）（春節期間2/2-10同享499元優惠）

3.小叮噹科學主題樂園
春假及寒假期間（1/19~2/10），於售票處購票前出示當日搭乘台灣高鐵、台灣鐵路的車票憑證，可享購買門票優惠價320元（原價500元，64折）

4.西湖渡假村
持乘車票根購買門票，每張可享購300元優惠票1張。持當日乘車票根住宿，依平、假日房價及人數，以車資折抵住宿費。另外，自園區櫃台購買前往台北車票，可享220-270元優惠票（全票原價280元），優惠價依豐原客運公告時段計費。

麗寶樂園超強卡司陪你過新年！　當日消費可抽現代汽車（圖／麗寶樂園提供）

▲麗寶樂園。（圖／麗寶樂園提供）

5.麗寶樂園
免費接駁車：台中高鐵線、后里線、朝馬線、渡假園區內接駁線。
高鐵【台中花博】台中麗寶天空之夢摩天輪．花博1日輕鬆遊，980元起(彰化-臺中)，含高鐵票、花博門票、天空之夢摩天輪搭乘券各1張。
統聯客運優惠套票：
台北京站-樂園搭乘統聯客運 1,099元
中港轉運站-麗寶樂園搭乘統聯155路650元
高雄-麗寶樂園搭乘統聯客運 1,099元
屏東-麗寶樂園搭乘統聯客運 1,299元
台南-麗寶樂園搭乘統聯客運 999元

6.東勢林場遊樂區
搭乘豐原客運209公車進入林場，門票160元（原價250元，64折）

7.九族文化村
春節期間日月潭水陸空好行悠遊套票，優惠價只要1,160元。包含台中-日月潭車票來回、九族文化村門票1張（贈送日月潭纜車）、日月潭班船搭船券1張、遊湖巴士一日券等價值1,634元，71折。

8.杉林溪森林生態渡假園區
搭乘公共運輸入園者，享購優惠票200元（原價300元，67折）

【廣編】劍湖山世界雞年大雞大利！　賞花看展免費（圖／劍湖山提供）

▲劍湖山世界。（圖／劍湖山提供）

9.劍湖山世界
搭乘台灣好行憑票根450元（原價899元，5折）

10.尖山埤江南渡假村
春節期間（2/5~2/8）搭乘新營客運（黃3線，新營-柳營-果毅後）至江南渡假村，憑票根享兒童票價入園，每張票限1人使用。

11.小墾丁渡假村
住宿遊客從恆春轉運站往返小墾丁渡假村可享免費接送服務（需預約）

▲▼遠雄海洋公園-海豚劇場精彩演出。（圖／觀光局提供）

▲遠雄海洋公園-海豚劇場精彩演出。（圖／觀光局提供）

12.遠雄海洋公園
搭乘花蓮客運到遠雄海洋公園，憑乘車購票證明(乘車時需蓋海洋公園章)，即可兌換50元現金抵用券1張(於園區內使用)。 備註:團體包車不適用此優惠。

ET快訊
快訊／嘉義發生規模4.7地震　網友嚇壞
快訊／華航機師凌晨宣布罷工　2/8早上6點桃機松機全受影響

關鍵字：春節旅遊,遊樂園,遊樂園優惠,公共運輸優惠

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