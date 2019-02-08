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「物理巨人」霍金10大語錄：我們只是先進的猴子

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▲▼英國物理學家史蒂芬‧霍金（Stephen Hawking）在1993年於西雅圖的照片。（圖／達志影像／美聯社）

▲史蒂芬‧霍金1993年在西雅圖的照片。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

英國著名物理學家霍金（Stephen William Hawking）於去年辭世，享壽76歲，舉世哀悼，他一生致力於研究宇宙，被尊為「物理巨人」，他的離世留給我們的不僅是大爆炸、黑洞等物理理論，還有他與病魔對抗的樂觀，以及句句珠璣的金言。

1. 被診斷患有肌萎縮性脊髓側索硬化症（漸凍症）

「我21歲的時候，我的期望降至零點。之後的一切都是額外的恩賜。」—2004年12月《紐約時報》採訪

2.UFO

「我不太相信UFO的報告。為什麼它們總是旋轉，還表現得那麼奇怪？」—TED談話「對宇宙提出大問題」

3.黑洞

「所以愛因斯坦說『上帝不玩骰子』是錯誤的。 黑洞讓我們知道，上帝確實在玩骰子，而且他有時候會把骰子扔到我們看不到的地方。」——1996年《空間與時間的自然》

4&5.宇宙為什麼存在

「如果我們找到了答案，那將是人類理性的最終勝利—從此我們將明白上帝的想法。」——1988年《時間簡史》

「如果宇宙不是你所愛的人的家園，那麼宇宙就不再那麼重要了。」——2018《衛報》史蒂芬•霍金訃告

6.聲望

「出名有一個壞處就是，無論到世界哪個地方，都有人認識我，假髮或戴墨鏡也沒用，輪椅就暴露了。」——以色列電視台的採訪

7.智商

「我不知道（我智商多高）。拿智商來吹噓的人都是失敗者。」——2004年《紐約時報雜誌》

8.人性

「我們只是在普通小行星上繁衍的先進猴子。但如果能了解宇宙，那我們就多少有些與眾不同。」——1988年《明鏡週刊》

9.安樂死

「如果本人願意的話，不幸的人應該擁有終結自己生命的權力。但我想這也許是個嚴重錯誤。無論生活看起來有多糟，你依然能夠為此做些什麼，並取得成功。生命不止，希望不滅。」——2006年《人民日報網》

10.目標
「我的目標很簡單，徹底理解宇宙，為什麼它是現在這樣，以及到底為什麼它會存在。」——1985年《史蒂芬•霍金的宇宙》

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關鍵字：霍金,宇宙大爆炸,霍金語錄,黑洞

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