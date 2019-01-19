影片黃金10秒不囉嗦　政院解密：蘇貞昌御用團隊才4人

記者賴于榛／台北報導

行政院長蘇貞昌上任後幾乎是一天一影片，宣傳政策用短影片搭配大字幕，簡潔有力。發言人Kolas Yotaka19日則解密，院長知道大家耐心有限，因此影片要千萬掌握黃金十秒的概念，重要的訊息不囉嗦，直白、直接把訊息告訴人，而幕後團隊僅4人，確實都是在競選期間的確有幫蘇院長的人。

九合一大選後，朝野政治人物拚「接地氣」，從總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍、新北市前市長朱立倫、立法院前院長王金平等人都投入「網紅戰場」時常直播，國民黨主席吳敦義也規劃要在年後參戰。

蘇貞昌、內政部長徐國勇、Kolas Yotaka 19日都出席107年鳳凰獎楷模表揚典禮，蘇貞昌會前受訪強調，影片溝通就是希望讓民眾知道政府在替人民做什麼；徐國勇被問到是否想跟風加入直播行列？他則笑說，直播的部分他直播很久了，重要的其實是事情要讓民眾了解，「我的節目都是現場節目，沒有錄影的」。

Kolas則解密政院的影片幕後，她說，院長一直以來都希望要用有效的方式跟人民溝通，也知道大家耐心有限，因此影片要千萬掌握黃金十秒的概念，重要的訊息不囉嗦，直白、直接把訊息告訴人。

至於幕後團隊，Koals說，蘇院長本來就很精巧，以掌握溝通管道、網路行銷聞名，這次有媒體經營團隊加入，的確讓政院有如虎添翼之感，行政院的對外溝通邁入新的境界跟階段，影音團隊人並不多僅4人，確實都是在競選期間的確有幫蘇院長的人。

▲蘇貞昌出席107年鳳凰獎楷模表揚典禮。（圖／記者黃克翔攝）