拚大選！吳敦義布局520後率縣市長登陸　諸侯冷回應

圖文／鏡週刊



國民黨各陣營競逐2020總統大選動作不斷，黨主席吳敦義邀請15位黨籍縣市首長出席他主持的兩岸城市交流相關事項會議後，更透過大陸事務部主任周繼祥積極與對岸溝通，尋求5月20日登陸管制3年期滿後，率領縣市首長集體登陸，參與國共論壇，確立兩岸論述。但藍營縣市長中最具指標的新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜及雲林縣長張麗善都未計畫隨團，吳想藉率團登陸替大選造勢，未必能如願。

吳敦義小檔案 年齡：70歲

學歷：台灣大學歷史系

現職：國民黨主席

經歷：記者、台北市議員、南投縣長、高雄市長、立法委員、國民黨祕書長、國民黨副主席、行政院長、副總統、國民黨代理主席

家庭：已婚，妻蔡令怡，育有3子1女

國民黨主席吳敦義13日前往桃園大溪頭寮謁陵，對藍營最近熱議的「九二共識」，吳敦義激動地說，總統蔡英文把「一國兩制」硬拗來跟「九二共識一中各表」摻在一起，根本是不對的。

吳辦午餐會 對內宣主權

吳敦義砲火全開猛攻小英，並未在黨內引起太多反應。藍營人士指出，吳尋求黨內的兩岸話語主導權，9日與15位黨籍縣市首長舉行午餐會，清楚定調國民黨的兩岸路線及立場，重申國民黨堅持的就是「一中各表」的九二共識，「九二共識與一國兩制是兩回事。」強硬回應中國國家主席習近平，卻未在黨內激起漣漪。

吳敦義在當天會中更宣布成立「兩岸城鄉交流服務中心」，並下設「兩岸事務諮詢委員會」，由15位縣市長各推派一名代表參與，同時計畫廣邀學者專家及台商列席，透過國、共黨對黨平台，建立未來執政縣市與對岸城市交流的統一窗口。親吳人士對此表示：「聯合地方包圍中央，是吳敦義擁有、而其他對手沒有的優勢，他一定會利用。」

藍營人士指出，九合一選後，國民黨在地方執政的劣勢逆轉，國台辦透過苗栗縣長徐耀昌與藍營高層接觸，希望比照過去藍營8縣市訪陸模式，促成未來藍營15位縣市長訪中，所以徐才會建議黨中央舉辦便當會，傳達這項訊息，並探詢其他縣市長的意見。

不過，知情人士也表示，對岸僅承諾強化城市交流，對於國共論壇和國共二黨領導人會晤，今年能否登場仍不確定，所以吳敦義才要將兩岸城市交流的主導權拉回黨中央，設定統一窗口，藉此對黨內潛在的競爭對手宣示主權，確立自己在黨內的領導地位與高度，以利和對岸磋商國共論壇如何舉行。

諸侯冷回應 中態度未明

2016年卸任副總統的吳敦義依法目前仍是被管制的「涉密人員」，今年5月20日3年管制期屆滿前能否登陸，繫於總統府的審核決定。

熟悉兩岸事務的人士指出，國共論壇已停辦2年，國民黨大陸事務部主任周繼祥非常積極與北京溝通，希望吳敦義登陸管制3年期滿後，能重新舉行國共論壇。不過，吳敦義一直重申馬英九時代的九二共識、一中各表，顯然對岸並不滿意，北京的態度也因此尚未明朗。

吳敦義希望拉攏縣市首長，為進軍2020總統大選鋪路，但諸侯們在便當會上與吳敦義「相敬如冰」，尤其當天吳發表兩岸看法後，在場的縣市首長竟沒有人接話發言，被視為指標的新科二大都市長—新北市長侯友宜及高雄市長韓國瑜，以及雲林縣長張麗善，都未起身做任何回應，被視為頗不尋常。

藍營人士表示，目前仍在野的國民黨，最具實力的自然是新當選的眾諸侯，吳敦義尋求整合15縣市長，打出共同以「地方包圍中央」的經濟牌，一方面向民進黨政府展示藍營的兩岸管道暢通，也藉此宣示他才是老大，為接下來的黨內初選取得有利位置。但這些諸侯中，尤其是農業縣市，為了地方經濟利益，上任後都已經設法建立對岸的銷售管道，不一定會跟著黨中央走。

地方拚經濟 兩岸交流熱

知情人士指出，對吳擬率縣市長赴中，儘管不少諸侯持保留態度，但私下也不斷透過各自人脈與對岸交流，欲突破綠營主政下兩岸交流陷入停擺的窘境。韓國瑜選後即宣布成立兩岸工作小組，討論兩岸交流議題，更喊出南南合作，由他或副市長親自帶領農、漁民到東南亞和中國大陸南部搶訂單，據悉目前農、漁產合作已有共識。

侯友宜則在就職當天宣布將以開闊、務實推動和對岸城市的交流，未來上海、廈門、福州和深圳都是新北市重點交流對象。侯上任後初次的兩岸交流就是今年新北元宵燈會，除延續去年與南京的合作模式，更擴大邀請同省的昆山、常州、鎮江等城市宮廟、民間團體的花燈參展，規模將擴大3倍。

選前搭上「韓流」熱潮拿下雲林縣長的張麗善，在丈夫全國農會總幹事張永成協助下，早就與韓有默契要擴大藍營縣市將農產品銷往中國大陸的平台，張未表態是否隨吳赴中，但已表明會與韓國瑜提出的「兩岸工作小組」合作，解決縣內農產品生產過剩問題，尤其柳丁、茂谷柑、葡萄柚等盛產農產品。

且部分藍營新任縣市長等不及吳敦義率團登陸，已率先安排赴中行程，宜蘭縣長林姿妙4月即已排定赴上海，親自帶隊參加宜蘭旅遊推介會，望號召對岸人潮與錢潮，帶動宜蘭觀光。吳計畫率縣市長出訪，時機上顯然慢了一步。

初選不提早 機制共協商

本刊調查，藍營有意角逐2020的天王中，吳敦義是目前唯一在外部民調落後蔡英文的角逐者，吳敦義尋求在黨內初選中突圍，不只計畫5月後要以團隊身分帶領藍營縣市長登陸布局兩岸，目前對黨內要求提早初選的提議，也擬冷處理。

吳敦義日前拋出總統初選機制，將由有意參選者協商出公正無私的競賽規則，黨內人士認為，這代表初選時程不會提早，應比照過去4月訂出時程，6月決定人選，也不可能摒除黨員投票；至於黨內、黨外支持度比例如何訂定，就由候選人自己討論。

該人士表示，國民黨2015總統提名初選規定，申請總統候選人提名登記者，必須連署達具備選舉權（有繳黨費且未停權）的黨員總數5％，黨員也必須在投票日前4個月，即2月底前，繳清所有積欠黨費，才具備合格的選舉權與被選舉權。

他強調，2017年黨主席選舉吳敦義拿下過半數選票，展現強大的黨內動員實力，當時投票率有5成8，主要是因與黨代表一起選舉；這次只有黨內總統初選投票，投票率可能不高，對吳恐不見得有利，他必須先鞏固既有的黨員優勢，藉登陸造勢，才有機會在接下來與其他天王的對決中，取得有利的位置，這正是吳最近一再主導黨內兩岸話語權，並希望率領黨籍縣市長訪中的最主要因素。



更多鏡週刊報導

【吳敦義出招了】打兩岸牌 吳敦義率藍15首長登陸

【吳敦義出招了】5月終於解禁 他要登陸關鍵原因曝光

【吳敦義出招了】丁守中驗票鍥而不捨 吳敦義說話了