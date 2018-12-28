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連兩年註冊率不到6成　玄奘大學等9校恐列「專案輔導」

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▲▼ 教育部公布註冊率 。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部「107學年大專院校註冊率」 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

少子化海嘯襲擊大專校院，教育部28日公布「107學年大專院校註冊率」，共有9校全校註冊率未達60%，而這9校已連續兩年註冊率未達60%，包含南榮科技大學、華梵大學、玄奘大學、高苑科大、中州科技大學、崇右科技大學、和春技術學院、明道大學與台北基督學院。

按照「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」規定，全校學生數未達3000人，且最近2年新生註冊率未達6成的學校，可依《私立學校法》第55條規定，要求限期改善，並進行專案輔導。雖然綜合去年、今年，這9校均符合「專案輔導名單」條件，但高教司長朱俊彰表示，註冊率僅是參考指標之一，還可以從學務面、財務面、教學面等來評估學校的教學情況。

教育部代理部長姚立德表示，教育部從去年開始公布各大專院校註冊率，發現自從公布名單後，學生、家長可以清楚的了解學校經營狀況，而大學與大學間，也產生了良性的競爭，為了讓考生及家長能有更準確的數據可以做參考，今年除了公布註冊率外，就學穩定率也很值得學生家長參考，因此今年新增就學穩定率。

▲▼ 教育部公布註冊率 。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部代理部長姚立德表示，教育部從去年開始公布各大專院校註冊率，讓大學與大學間，產生了良性的競爭。（圖／記者崔至雲攝）

另外，教育部今年也特別公布「就學穩定率」，結果共有20所學校穩定率95%以上，包括一般大學的政治大學、台灣大學、中山大學、清華大學、交通大學、台北教育大學、彰化師範大學，以及逢甲、中國醫藥大學等9校。

技專院校「就學穩定率」95%以上則有雲林科大、高雄餐旅大學、台北護理健康大學、台灣科技大學、台北商業大學、台中科技大學、高雄科技大學、台北科技大學、虎尾大學、長庚科技大學、明志科技大學等11所學校。
 

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關鍵字：註冊率,退場,大專院校,專案輔導名單

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