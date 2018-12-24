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社會 社會焦點 保障人權

永和一夜2起重大火警釀「垃圾海嘯」　竟是惡徒連續縱火

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記者林煒傑／新北報導

太可怕！新北市永和區24日凌晨2時許接連傳出2起重大火警，各別派了30多部救援車輛，讓消防疲於奔命，其中福和路黃姓屋主家的火警因現場垃圾量驚人，一度還造成救援困難，無法找到起火點，火勢在約2小時才撲滅；永利路上陳姓屋主火勢較小，迅速撲滅。警方調閱監視器，查出竟是同樣從事資源回收的邱姓男子縱火，24日下午持拘票將他逮捕到案，正在訊問縱火原因。

▲永和一處垃圾屋半夜發生火警，消防人員寸步難行。（圖／翻攝自我是永和人）
▲永和一夜連續傳出2件重大火警，經查竟是有人蓄意連續縱火。（圖／翻攝自我是永和人）

撲滅福和路垃圾屋火警時，消防人員表示，現場1樓陽台起火燃燒，消防到場時屋內冒出大量濃煙，研判應是大量廢棄物悶燒，相關人員馬上疏散樓上住戶並灑水灌救，由於屋內雜物量驚人，消防人員甚至一度寸步難行，也找不到起火點，導致搜救困難。附近住戶則表示「已經檢舉很多次了，還是沒有改善！」

較嚴重的福和路民宅火勢在半夜2時48分控制，4時30分熄滅，燃燒面積20平方公尺，現場大量資源回收雜物被燒成灰燼，2樓有80歲老翁和73歲婦人在逃生時吸入濃煙受嗆傷，意識清楚送永和耕莘醫院。

▲永和一處垃圾屋半夜發生火警，消防人員寸步難行。（圖／翻攝自我是永和人）

由於深夜2起大火時間相近讓警方起疑，警調閱監視器，發現2起火警都在64歲邱男（竊盜、縱火前科）經過後發生，警方24日下午3時許持拘票在成功路一段將他將補時，邱男身上還帶著犯案時的打火機，並坦承「對，就是我放的火」。

邱男應訊時向警供稱，自己有抽菸習慣，日前經過黃姓屋主住處時，因丟菸蒂被黃男與住戶責罵，雙方爆發口角後對方還毆打他；陳姓屋主則檢舉過他竊盜，害他被警方送辦，他昨晚才會持打火機分別到2人住處縱火報仇，警訊後將會將他依公共危險縱火罪嫌送辦。

▼永和一名男子騎腳踏車連續縱火「報仇」。（圖／記者林煒傑翻攝）
▲▼永和一名男子騎腳踏車連續縱火「報仇」。（圖／記者林煒傑翻攝）

▼永和一名男子騎腳踏車連續縱火「報仇」。（圖／記者林煒傑翻攝）

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