警劈腿4女偷拍性愛片　空姐揪女大生、護理師「婦仇」PO網反擊

圖文/鏡週刊

有女子投訴到網路「靠北警察」，表示「台南市警察局某派出所員警，利用職權去查詢3至4位女孩的個資，其中一位還是在店家偷看到名牌，然後加以查詢，進而利用臉書、IG去認識女孩，且破壞感情與她騙砲。再來會私傳不同臨檢影片給女孩們，影片內容包含去酒店臨檢，內含酒女的身分證全部個資等等的誇張影片。最後，利用感情在短短2至3個月內和至少4位女孩發生關係（女孩彼此間都不知情），也至少一位發現他有偷拍床事的事蹟（有影片存證）。」

此文章一出，裡即引起網友討論，這其間還一度牽連一位同樣帥氣年紀相仿的陳姓員警，同僚誤以為是這名陳姓員警個人操守出了問題，後來證實，是另一名派出所的員警。

經南市警高層調查，遭爆料的是台南市警局二分局海安派出所陳姓員警，他遭空姐女友控訴劈腿，誇張的是，這名員警女友們，不只空姐，他還跟護理師、眼鏡行女店員及大學生多人發生性關係，甚至偷拍跟空姐做愛畫面，還把在酒店臨檢女服務生身分證畫面外流，空姐不滿反擊，揪情敵到網站控訴員警的惡行惡狀，讓陳男的行為曝光。

南市警分局上級主管表示陳姓員警是警專103年畢業，從警年資4年，平常表現古意，勤務正常，今年6月至11月間透過交友軟體認識女友，但又與女友分手，可能感情受創，陳男陸續交往女友間，陳男女友可能發現男友劈腿，認為遭受欺騙感情，憤而上網揭發，目前警方以「感情交往複雜，衍生爭議」，其中涉及非因公不當查詢及洩漏個資，記小過2次並且調離現地，並依照洩漏個資及妨害秘密罪偵辦。



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