朝野協商吵不停！羅智強、吳思瑤爆激辯失控　停砍年金協商破局

▲朝野協商爆口角 。（圖／翻攝直播畫面）



記者崔至雲／台北報導

立法院司法法制委員會今（4日）日針對停砍公教退休金的「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」進行協商。但朝野均未達成共識，過程中綠委吳思瑤拿出一張表格，顯示馬政府時期報考公務員人數最低，讓藍委羅智強不滿，兩人開始激辯，現場吵成一團，召委翁曉玲為此宣布休息；不過結束休息後，翁曉玲未進入逐條討論階段，隨即宣布散會，讓綠委非常不滿，怒吼「國民黨又不給討論」。

藍委羅智強發言時指出，民進黨一直說在野修法是「重退休、輕在職」，根本是操作對立，根本是把在職的公教人員都當傻瓜，執政黨對於公教的態度他們感到心寒；白委張啓楷表示，公教年改被民進黨砍到見骨，現在也該止血了，無論從中央財政或退撫基金狀況來看，都早已具備恢復合理待遇的條件，國庫滿載、基金獲利，卻還要扣退休俸，這根本是對奉獻一生的公務員與教師極大不公。

綠委鍾佳濱說，退休的人領太多，在職者補進去的被領走，這是世代共有資產，如果前人揮霍，後面的人沒水喝，這就是世代矛盾；吳思瑤也說，要喊卡的委員沒有解釋要拿哪裡的財源來補，要增加政府支出，就要告訴社會，要丟給國家來補，要犧牲哪些社福、教育？要犧牲國防嗎？若要大幅調高費率，公教人員同意嗎？

吳思瑤也批評羅智強過去一直說因為年改，所以沒人報考公務員等，自己特別準備圖表送給羅智強。但因吳思瑤時間過長，翁曉玲按掉麥克風，要求吳思瑤停止發言，隨後將吳思瑤的麥克風消音。讓綠委非常不滿。

翁曉玲指出，她已經多次提醒吳思瑤尊重會議時間，她需要維持會場秩序，甚至給了吳思瑤累計十分鐘的發言時間。但吳思瑤不理會，直接將圖表拿給羅智強，羅智強反嗆吳思瑤「連數字都不會看」，雙方非常激動。翁曉玲只好宣布會議休息五分鐘。

休息過後，翁曉玲宣布繼續開會，但因雙方仍繼續爭執，翁曉玲表示，因為各方發言可見今天的討論不會有共識，從大體討論到逐條討論都是如此，因此宣布散會。