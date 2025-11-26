　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

抗通膨！在家煮成新風潮　知名品牌廚具疫後業績成長逾3成

▲抗通膨！在家煮成新風潮，知名品牌廚具疫後業績成長逾3成

▲舒曼Cleanup品牌廚具桃園旗艦店開幕。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

廚房不只是烹飪的場所，更是家人互動、共享時光的空間；經營廚具業逾25年的桃園市舒曼廚飾總經理劉中正，26日於舒曼Cleanup品牌廚具桃園旗艦店開幕活動表示，隨著時間及生活型態的轉變，現在的廚房，更是守護健康、食品安全及抗通膨的場域‧

劉中正指出，新冠疫情期間消費者減少外食回歸在家煮，當時不少家庭就透過預約方式參觀選購廚具打造新式廚房，而這樣的趨勢在疫情結束後依舊持續，假日預約客群呈倍數成長，加上近年來物價上漲、食安問題事件帶來的影響，以及近年來民眾健身風氣的興起，在在都讓「走進廚房自己煮」成為一種新健康趨勢。

▲抗通膨！在家煮成新風潮，知名品牌廚具疫後業績成長逾3成

▲舒曼Cleanup品牌廚具最獨特之處，在於收納系統的強化。（圖／業者提供）

受到這股趨勢影響，消費者對於廚房的投資明顯增加，根據舒曼廚飾的統計，從疫情期間至近日，廚具業績成長介於3成至4成之間，對現在民眾而言，自己在家煮不但可打造安全、健康的飲食，更可抵抗通膨省荷包。

劉中正說，日本名牌Cleanup廚具最獨特之處，就在於收納系統的強化，如廚具抽屜深度相較於台廚深，且有善用空間的足元底抽，加上口袋收納盒、滑動抽屜、電動昇降吊櫃機能，取物順手又輕鬆，水槽採導流水設計、抗污塗層；無縫或最少接縫設計有助於清潔與衛生。不但在設計上兼顧實用與方便，更是一種自我生活型態的展現。

▲抗通膨！在家煮成新風潮，知名品牌廚具疫後業績成長逾3成

▲樂天女孩彭彭、溫妮（左一、右一）現身分享使用全不鏽鋼、收納功能強的Cleanup廚具，處理食物烹調安心又開心。（圖／業者提供）

舒曼Cleanup品牌廚具桃園旗艦店位於桃園區小檜溪市地重劃區內，開幕當天亦邀請樂天女孩彭彭、溫妮現身分享使用全不鏽鋼、收納功能強的Cleanup廚具，處理食物烹調安心又開心。劉中正表示，桃園區小檜溪市地重劃區交通、生活機能皆佳，新建案多、家庭裝修需求旺，高質機能廚具有市場。

因此，將原位於桃園區經國路上的公司，遷移至桃園小檜溪擴大服務成立旗艦店，旗艦店的營業面績與門面，講究質感與舒適的空間，更能展示Cleanup廚具原廠的設計理念，同時具備新款式與不同造型搭配。同時提供專業服務，有專人到府丈量、3D規劃設計、施工監工到售後保養一條龍，讓消費者輕鬆「住進夢想廚房」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／23:12台灣東部海域規模4.8地震　最大震度4級

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

《煦色韶光》曹松清個展即起元智登場　油彩與科技交織光影美學

抗通膨！在家煮成新風潮　知名品牌廚具疫後業績成長逾3成

想看潛盾隧道？！　參訪桃園捷運綠線施工線開放報名

桃園軌道願景館榮獲國家建築金獎　張善政：讓桃園軌道願景持續發光

嘉義中埔水資源保護活動　邀來金曲歌王歌后助陣

炫寬家園新院區籌建15年...A棟年底將完工　小豬撲滿回娘家助建

福爾摩沙古道國際越野賽11／29登場　40國1600跑者共逐台灣山林之美

台南消防局召開專技安檢座談會　強化公私協力守護消防安全

科技助攻！台南無人機熱顯像監控後壁廢棄物大火　飛手跨區出勤支援

備戰全國賽！台中大鵬國小羽球隊獲贈3500顆羽球　他加碼：奪冠發15萬

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

裝甲兵送醫畫面

賴清德：中國併吞台灣最具威脅的不是武力　而是「放棄」！

士林公車右轉碰撞行人！　「1男遭捲入車底」無呼吸心跳

奪命畫面曝！87歲翁走斑馬線被公車撞死　路人直擊驚叫停車

《煦色韶光》曹松清個展即起元智登場　油彩與科技交織光影美學

抗通膨！在家煮成新風潮　知名品牌廚具疫後業績成長逾3成

想看潛盾隧道？！　參訪桃園捷運綠線施工線開放報名

桃園軌道願景館榮獲國家建築金獎　張善政：讓桃園軌道願景持續發光

嘉義中埔水資源保護活動　邀來金曲歌王歌后助陣

炫寬家園新院區籌建15年...A棟年底將完工　小豬撲滿回娘家助建

福爾摩沙古道國際越野賽11／29登場　40國1600跑者共逐台灣山林之美

台南消防局召開專技安檢座談會　強化公私協力守護消防安全

科技助攻！台南無人機熱顯像監控後壁廢棄物大火　飛手跨區出勤支援

備戰全國賽！台中大鵬國小羽球隊獲贈3500顆羽球　他加碼：奪冠發15萬

「Labubu⮕Katybubu」 凱蒂佩芮尖叫丟掉XD

相關新聞

6件黃金飾品送法拍　鑑定純度極高可典藏

6件黃金飾品送法拍　鑑定純度極高可典藏

台灣花蓮地方檢察署偵辦鄧姓與傅姓被告涉犯詐欺與竊盜案件所查扣黃金飾品6件，日前囑託法務部行政執行署花蓮分署變價拍賣，預計將於今年11月11日上午進行公開拍賣。

花東10多筆優質不動產法拍　4層樓透天受矚目

花東10多筆優質不動產法拍　4層樓透天受矚目

川普新政通膨再起　避險買盤首選

川普新政通膨再起　避險買盤首選

英國買房需求熱絡政府升級房市

英國買房需求熱絡政府升級房市

通膨飆不停　投信建議：加碼債券減碼股票

通膨飆不停　投信建議：加碼債券減碼股票

關鍵字：

抗通膨知名品牌廚具舒曼Cleanup

讀者迴響

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面