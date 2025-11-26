▲抗通膨！在家煮成新風潮，知名品牌廚具疫後業績成長逾3成

▲舒曼Cleanup品牌廚具桃園旗艦店開幕。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

廚房不只是烹飪的場所，更是家人互動、共享時光的空間；經營廚具業逾25年的桃園市舒曼廚飾總經理劉中正，26日於舒曼Cleanup品牌廚具桃園旗艦店開幕活動表示，隨著時間及生活型態的轉變，現在的廚房，更是守護健康、食品安全及抗通膨的場域‧

劉中正指出，新冠疫情期間消費者減少外食回歸在家煮，當時不少家庭就透過預約方式參觀選購廚具打造新式廚房，而這樣的趨勢在疫情結束後依舊持續，假日預約客群呈倍數成長，加上近年來物價上漲、食安問題事件帶來的影響，以及近年來民眾健身風氣的興起，在在都讓「走進廚房自己煮」成為一種新健康趨勢。

▲舒曼Cleanup品牌廚具最獨特之處，在於收納系統的強化。（圖／業者提供）

受到這股趨勢影響，消費者對於廚房的投資明顯增加，根據舒曼廚飾的統計，從疫情期間至近日，廚具業績成長介於3成至4成之間，對現在民眾而言，自己在家煮不但可打造安全、健康的飲食，更可抵抗通膨省荷包。



劉中正說，日本名牌Cleanup廚具最獨特之處，就在於收納系統的強化，如廚具抽屜深度相較於台廚深，且有善用空間的足元底抽，加上口袋收納盒、滑動抽屜、電動昇降吊櫃機能，取物順手又輕鬆，水槽採導流水設計、抗污塗層；無縫或最少接縫設計有助於清潔與衛生。不但在設計上兼顧實用與方便，更是一種自我生活型態的展現。

▲樂天女孩彭彭、溫妮（左一、右一）現身分享使用全不鏽鋼、收納功能強的Cleanup廚具，處理食物烹調安心又開心。（圖／業者提供）

舒曼Cleanup品牌廚具桃園旗艦店位於桃園區小檜溪市地重劃區內，開幕當天亦邀請樂天女孩彭彭、溫妮現身分享使用全不鏽鋼、收納功能強的Cleanup廚具，處理食物烹調安心又開心。劉中正表示，桃園區小檜溪市地重劃區交通、生活機能皆佳，新建案多、家庭裝修需求旺，高質機能廚具有市場。

因此，將原位於桃園區經國路上的公司，遷移至桃園小檜溪擴大服務成立旗艦店，旗艦店的營業面績與門面，講究質感與舒適的空間，更能展示Cleanup廚具原廠的設計理念，同時具備新款式與不同造型搭配。同時提供專業服務，有專人到府丈量、3D規劃設計、施工監工到售後保養一條龍，讓消費者輕鬆「住進夢想廚房」。