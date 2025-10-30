竹溪整治最後拼圖！　水質淨化場第二期動土啟航

▲台南市竹溪水質淨化場第二期工程30日舉行動土典禮，由市長黃偉哲主持。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲上任以來積極推動南區水環境建設，包含竹溪水岸及環境營造、竹溪水環境改善第二期、水質淨化場二期工程，以及針對易淹水地區的整治與抽排設施增建，如明興路截流治理工程與喜樹灣裡停20抽水站工程等，總建設經費高達18.4億元，兼顧防洪安全與生態美化。

台南市竹溪水質淨化場第二期工程30日下午舉行開工動土典禮，由市長黃偉哲親自主持祝禱儀式，象徵竹溪整治邁入最終階段。黃偉哲表示，該工程將徹底截流竹溪流域未經處理的污水，讓整條竹溪能恢復清澈流動的生命力，為台南打造潔淨、美麗、可親近的城市水岸環境。

水利局指出，市府自99年起推動竹溪整治計畫，109年完工啟用的第一期水質淨化場，每日可截流47000噸晴天污水，經處理後回放22000噸清水，大幅改善竹溪橋上游水質。然而下游仍有約25,000噸污水未經處理直接排放，因此市府再爭取4億6000萬元，興建每日處理量25000噸的水質淨化設施，預計2027年底完工。

黃偉哲強調，這項工程展現市府對改善水環境的決心，「希望竹溪不只是被整治的河，更是台南人的生活記憶與城市靈魂。」他期盼市民一同守護這條充滿歷史與自然風華的溪流，實現「築夢之溪、風華再現」的願景，讓竹溪重現昔日煙雨朦朧的詩意水岸。