台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！雪碧含淚PO文：下輩子再當好友

記者柯振中／綜合報導

網紅謝侑芯曾擔任護理師，加上身材相當驚人，是許多粉絲心目中的「護理師女神」，怎料她突然傳出在國外驟逝的消息。謝侑芯的好友、網紅「雪碧」在臉書發文證實，崩潰痛訴「下輩子再當好朋友」。

以下為雪碧發文：

我崩潰了，近年為什麼兩個我最愛的人都離開我了正杰，侑芯

Iris 你是我網紅圈唯一相信的好朋友

心地善良，漂亮又活潑，沒架子

沒有任何的利益只有互相取暖

約好的26號一起打高爾夫球！

一起吃飯，我負能量的時候你陪著我，你負能量的時候我也陪著你，我們一起罵渣男，也主動關心我的事，還討論工作事業要怎麼提升自己,本來等你回國我們要做好多事，你20號沒消息時，我的心就很亂，前三天還夢到你，罵我戀愛腦，我多希望你現在還可以罵我，收到消息以前還希望一切不是真的，我哭了很久很久，31歲而已，這樣美好的年紀，為什麼上天總是不眷顧好人，這事讓我很悲痛欲絕！！

相信是他的朋友大家都很難過，但可以不要再去跟他家人做聯繫嗎？家人已經很痛苦了，如果有後續一切都有人處理，所以希望關心他的朋友不要再訊息他家裡的人了，人已經不在了，也不要做什麼揣測或擴大事件，謝謝大家！

也希望iris可以開心的做小天使，下輩子再當好朋友RIP

此外，根據《三立新聞網》報導，雪碧受訪時表示，後事目前由2人的共同好友Chris協助處理。

