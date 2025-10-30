　
生活

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！雪碧含淚PO文：下輩子再當好友

▲▼謝侑芯傳出過世消息。（圖／翻攝臉書／雪碧）

▲謝侑芯傳出過世消息。（圖／翻攝臉書／雪碧）

記者柯振中／綜合報導

網紅謝侑芯曾擔任護理師，加上身材相當驚人，是許多粉絲心目中的「護理師女神」，怎料她突然傳出在國外驟逝的消息。謝侑芯的好友、網紅「雪碧」在臉書發文證實，崩潰痛訴「下輩子再當好朋友」。

▲▼謝侑芯傳出過世消息。（圖／翻攝IG／謝侑芯）

▲謝侑芯傳出過世消息。（圖／翻攝IG／謝侑芯）

以下為雪碧發文：

我崩潰了，近年為什麼兩個我最愛的人都離開我了正杰，侑芯

Iris 你是我網紅圈唯一相信的好朋友

心地善良，漂亮又活潑，沒架子

沒有任何的利益只有互相取暖

約好的26號一起打高爾夫球！

▼謝侑芯傳出過世消息。（圖／翻攝IG／謝侑芯）

▲▼謝侑芯傳出過世消息。（圖／翻攝IG／謝侑芯）

一起吃飯，我負能量的時候你陪著我，你負能量的時候我也陪著你，我們一起罵渣男，也主動關心我的事，還討論工作事業要怎麼提升自己,本來等你回國我們要做好多事，你20號沒消息時，我的心就很亂，前三天還夢到你，罵我戀愛腦，我多希望你現在還可以罵我，收到消息以前還希望一切不是真的，我哭了很久很久，31歲而已，這樣美好的年紀，為什麼上天總是不眷顧好人，這事讓我很悲痛欲絕！！

▲▼謝侑芯傳出過世消息。（圖／翻攝IG／謝侑芯）

▲▼謝侑芯傳出過世消息。（圖／翻攝IG／謝侑芯）

▲▼謝侑芯傳出過世消息。（圖／翻攝IG／謝侑芯）

相信是他的朋友大家都很難過，但可以不要再去跟他家人做聯繫嗎？家人已經很痛苦了，如果有後續一切都有人處理，所以希望關心他的朋友不要再訊息他家裡的人了，人已經不在了，也不要做什麼揣測或擴大事件，謝謝大家！

也希望iris可以開心的做小天使，下輩子再當好朋友RIP

此外，根據《三立新聞網》報導，雪碧受訪時表示，後事目前由2人的共同好友Chris協助處理。

▼謝侑芯傳出過世消息。（圖／翻攝IG／謝侑芯）

▲▼謝侑芯傳出過世消息。（圖／翻攝IG／謝侑芯）

細看3年前合照「王子不只拿綠帽」　Cheap：無數男人的陰影

細看3年前合照「王子不只拿綠帽」　Cheap：無數男人的陰影

范姜彥豐昨（29）日痛心指控，粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發社會譁然。百萬網紅Cheap也發文開嘲諷，形容王子是「贏了夫人又逃兵」；同時，他也發現，被挖出來瘋傳的3年前預言照中，王子不僅手拿綠帽，更頂著一頭黃毛，不禁笑虧「是心靈的陰影阿！」

Joeman減掉30公斤　醫解析4關鍵：吃比運動更重要

Joeman減掉30公斤　醫解析4關鍵：吃比運動更重要

湖南網紅直播抓雨傘節被咬　嫌血清太貴未就醫後消失

湖南網紅直播抓雨傘節被咬　嫌血清太貴未就醫後消失

家寧新片體驗愛玉園　「被抓包刪文重PO」網酸爆

家寧新片體驗愛玉園　「被抓包刪文重PO」網酸爆

YTR黃小愛宣布脫單：我交男友了！

YTR黃小愛宣布脫單：我交男友了！

