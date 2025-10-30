行政院修法！故意殺人、虐童致死判刑逾10年　終身不得假釋

▲法務部出手，殺人、虐童不得假釋，新刑法重懲暴力罪。（圖／記者劉昌松攝）
記者黃宥寧／台北報導
因應憲法法庭判決及社會對嚴懲暴力犯罪的期待，行政院今（30）日院會通過《刑法》、《刑法施行法》及《監獄行刑法》修正草案，明定「精神障礙者不得判死」，並新增「重大暴力犯罪不得假釋」，兼顧人權保障與社會安全。
法務部指出，這次修法係因應憲法法庭113年度憲判字第2號（假釋制度違憲）與第8號（死刑適用違憲）判決啟動，內容共六大重點。首先，行為時或審判中若被告有精神障礙或心智缺陷，導致自我辯護能力明顯不足，未來將不得科處死刑，兼顧人權與程序正義。
其次，為遏阻嚴重暴力犯罪，新法明定故意殺人、殺人未遂、虐童致死或重傷等案件，若被判無期徒刑或超過10年徒刑者，不得申請假釋；假釋後若再犯重大罪行，撤銷後將不得再申請假釋。
另修法也規定，判決確定前的羈押期間可列入假釋計算，以符合平等原則；針對撤銷假釋的受刑人，將重新調整殘刑執行方式，避免刑度失衡。刑法施行法也同步增訂新舊法適用條款，確保修法後銜接清楚。
此外，死刑定讞後待執行期間，未來不得折抵刑期或列入假釋計算，以防止「待執行期」形同減刑漏洞。
法務部強調，這次修法不僅回應憲法判決，更展現政府嚴懲重大暴力犯罪、維護社會秩序的決心。後續將配合法案審議作業，期盼儘速完成修法，讓刑事體系在保障人權與維護治安之間取得平衡。
|重點
|修法內容
|說明／影響
|1. 不得判死
|行為時或審判中有精神障礙或心智缺陷、致自我辯護能力明顯不足者，不得科處死刑。（刑法第63條之1）
|呼應憲法法庭113年憲判字第8號，強調程序正義與人權保障。
|2. 重大暴力罪不得假釋
|故意殺人、殺人未遂、兒虐致死或重傷等，若判無期或逾10年，不得申請假釋。（刑法第77條第3項、第78條之1）
|回應社會對嚴懲暴力犯罪的期待，避免「重罪太早放」。
|3. 羈押日數可列入
|無期、有期徒刑在裁判確定前的羈押期間，併入假釋「已執行期間」。（刑法第77條第4項）
|解決同案受刑人間的平等問題。
|4. 撤銷假釋後怎麼算
|調整無期、有期徒刑撤銷假釋後的殘餘刑期計算與接續執行方式。（刑法第78條之1、第78條之2、第79條之1）
|因應113年憲判字第2號，避免一律關20或25年的不成比例情形。
|5. 新舊法銜接
|增訂刑法施行法第7條之2至第7條之4，明確新舊法適用。
|避免實務上「到底用哪一版刑法」的爭議。
|6. 死刑待執行期不得折抵
|死刑定讞後在監收容期間，不得折抵刑期、也不計入假釋「已執行期間」。（監獄行刑法第148條、第156條）
|避免死刑犯「先待著也能抵刑」的情形，維持刑罰嚇阻性。
