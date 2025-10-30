行政院修法！故意殺人、虐童致死判刑逾10年　終身不得假釋

▲法務部出手，殺人、虐童不得假釋，新刑法重懲暴力罪。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

因應憲法法庭判決及社會對嚴懲暴力犯罪的期待，行政院今（30）日院會通過《刑法》、《刑法施行法》及《監獄行刑法》修正草案，明定「精神障礙者不得判死」，並新增「重大暴力犯罪不得假釋」，兼顧人權保障與社會安全。

法務部指出，這次修法係因應憲法法庭113年度憲判字第2號（假釋制度違憲）與第8號（死刑適用違憲）判決啟動，內容共六大重點。首先，行為時或審判中若被告有精神障礙或心智缺陷，導致自我辯護能力明顯不足，未來將不得科處死刑，兼顧人權與程序正義。

其次，為遏阻嚴重暴力犯罪，新法明定故意殺人、殺人未遂、虐童致死或重傷等案件，若被判無期徒刑或超過10年徒刑者，不得申請假釋；假釋後若再犯重大罪行，撤銷後將不得再申請假釋。

另修法也規定，判決確定前的羈押期間可列入假釋計算，以符合平等原則；針對撤銷假釋的受刑人，將重新調整殘刑執行方式，避免刑度失衡。刑法施行法也同步增訂新舊法適用條款，確保修法後銜接清楚。

此外，死刑定讞後待執行期間，未來不得折抵刑期或列入假釋計算，以防止「待執行期」形同減刑漏洞。

法務部強調，這次修法不僅回應憲法判決，更展現政府嚴懲重大暴力犯罪、維護社會秩序的決心。後續將配合法案審議作業，期盼儘速完成修法，讓刑事體系在保障人權與維護治安之間取得平衡。