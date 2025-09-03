迎接嶄新旅程！花蓮發送2300個新生禮包　助小一生適應新環境

▲▼花蓮全縣公私立國小歡迎小一生入學並發送新生禮包，迎接嶄新人生旅程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為歡迎即將邁入小學一年級的新生，花蓮縣家庭教育中心114學年度為小一新生精心準備新生禮包，協助國小新生建立正向學習心態，提升適應學校生活之能力，幫助新生順利融入新環境。本次發送101所本縣公私立小學，發送超過2300份，期望幫助家長與孩子共同迎接嶄新的學習旅程。

今年首次發送的新生禮包內容非常實用，包含「我和我的孩子-低年級手冊」及文具組各1份，除了提供新生所需的文具用品，還提供家長實用指引，面對新生轉換生活作息、規範與人際變化，可透過正向陪伴溝通，幫助新生適進新環境。新生禮包於開學當天或班親會發送給新生，讓小孩在進入小學的第一天感受到滿滿的溫暖與安心。

縣長徐榛蔚表示，教育不只發生在學校，更源自於家庭的日常互動。這次新生禮包的發送，不僅是物質上的支持，更是花蓮縣對家庭教育的重視與承諾。家庭教育中心未來將持續透過創新活動，強化家長的教育力，幫助孩子在愛與支持的環境中成長。

此次新生禮包為家庭教育中心向教育部申請經費補助辦理，該計畫內容係推展優先接受家庭教育對象之服務，以實際行動支持新生家庭，與家長及學校攜手共同陪伴及鼓勵孩子們認真學習，期待孩子們能適性發展、健康茁壯。

家庭教育中心持續辦理親職教育、婚姻教育、性別教育、倫理教育、學校家庭教育、助人者課程等課程活動，歡迎有興趣的民眾至花蓮家庭教育中心FB粉絲專頁查看課程相關活動資訊。

