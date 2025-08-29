南投第5個馨生據點揭牌　鄭銘謙部長：在地扎根、溫暖守護

▲全台第5個馨生保護服務據點落在南投。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部推動「馨生保護服務據點」持續擴點，今（29）日在日月潭經典大飯店舉行南投據點揭牌儀式，這也是全台第5個成立的據點。法務部長鄭銘謙親自出席，強調據點設立的意義就是「在地扎根、溫暖守護」，讓犯罪被害人與家屬能在熟悉的社區中獲得即時協助。

此次活動由南投地檢署與犯罪被害人保護協會（犯保協會）南投分會共同舉辦，犯保協會董事長張斗輝、法務部保護司長洪信旭及中部地區5個分會的馨生家庭均到場參與。

▲南投地檢署與犯罪被害人保護協會（犯保協會）南投分會共同舉辦。（圖／記者黃宥寧翻攝）



鄭部長表示，據點的推動象徵國家與社會資源的連結與整合，透過跨部門合作，讓受害人及其家屬在最艱難的時刻，能得到專業協助與社會支持。他並特別安排前往探視一戶重傷被害人家庭，傾聽心聲與需求，親自表達政府的支持與陪伴。

鄭銘謙也順道拜會南投在地企業「Feeling18巧克力工房」，感謝業者長期投入司法保護工作，強調民間企業展現社會責任，與公部門攜手，能共同織起更堅韌且有溫度的支持網絡。

▲法務部推第5據點落腳南投 跨域連結守護被害人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

法務部指出，未來將持續督導犯保協會與各地方檢察署，推動柔性化、人性化的司法保護政策，並透過跨領域資源整合，建構更多元的司法保護網，期盼讓被害人及家屬在復原過程中感受到最真切的關懷與力量。