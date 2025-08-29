　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

億元男離婚僅分到1千多萬！子女揭不堪內幕　前妻被打臉

▲桃園市1名人夫工作不穩定還染上毒癮，妻子常遭醉夫毆打，日前還還被強逼上床，妻子不堪長期被騷擾受苦訴請離婚卻遭恐嚇。（圖／達志／示意圖）

▲苗栗億元男離婚只分到1千多萬，提起訴訟。示意圖非本文當事人。（圖／達志／示意圖）

記者葉國吏／綜合報導　

苗栗一名鍾姓男子與前妻離婚後，對財產分配爭議不斷。他僅獲1800多萬元，而前妻握有9100多萬元，鍾男認為不公平，提出訴訟。然而，前妻指控鍾男揮霍成性並有婚外情。子女挺身支持父親，揭露家庭內幕，最終法院判決前妻需支付鍾男約4395萬元。

根據判決書指出，鍾男在苗栗經營機械工廠，他認為夫妻財產應依法分配，主張兩人離婚後法定財產關係已消滅，並依法律請求剩餘財產分配。他提出前妻應給付5891萬元及遲延利息，並願意提供擔保。

▲人妻被小三挑釁離婚。（示意圖／達志影像）

▲前妻指控鍾男有外遇。示意圖非本文當事人。（示意圖／達志影像）

不過前妻反駁，鍾男工廠的土地原屬她娘家，且她多年來參與公司財務管理，理財能力及節儉性格對財產累積功不可沒。前妻還指控鍾男在公司盈利後揮霍無度、購買高價車輛，並與外界女性交往，隨後疏遠她及家人感情。

不過後來子女到庭作證，支持父親的說法，指出家中財富是鍾男辛勤工作賺來，母親不僅未工作，還常因誤解父親加班而遷怒子女，甚至施暴，子女展示舊傷疤，成為法庭的關鍵證據。法官最終認定，子女的陳述可信，且前妻指控鍾男揮霍和外遇等行為未能舉證。判定鍾男應獲得夫妻財產差額的六成。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
AIT谷立言見了藍綠白！3張合照表情差很大　只有一人面帶微笑
俄軍598架無人機、31枚飛彈狂轟基輔！　兒童等21人淪焦屍
恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通　媽媽目睹崩潰
快訊／國道清晨自撞意外！　碎片遍佈三車道
考官一直偷瞄正妹乳溝？　結局大反轉
虞書欣七夕直播突喊卡！廠商凌晨緊急發文…家族風波變社會事件
颱風明天可能生成！　下週還有熱帶系統「好發期ing」
媽媽餵「道歉文」提油救火？2大品牌被點名　深夜悄刪除

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國道清晨自撞意外！　碎片遍佈三車道

柯文哲比「蔡依林9點半」還早睡！　囚車自曝被押原因

億元男離婚僅分到1千多萬！子女揭不堪內幕　前妻被打臉

魔神仔作祟？屏東男採野菜失蹤　8小時後「水溝尋獲」不發一語

鬼門開當天上午「台中連傳3命案」　當地居民毛毛的

控林欽榮出庭說謊作偽證　柯文哲批：檢察官信了才敢辦京華城

台中婦每天「撿回收當運動」遭賓士輾斃　工程行老闆20萬交保

新北男下班回家進車庫　電梯故障「整車倒栽蔥」卡出入口

柯文哲開庭大戰檢察官！「不管賴清德派誰來傳話，我絕不投降」

北檢求刑24年！陳歐珀喊冤「一塊錢都沒拿」口乾舌燥、睡不著

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

【板橋華江橋火燒車】引擎突冒煙竄火！4人驚險逃生

【這隻絕對有純】哈士奇還沒到家就開拆　媽直接傻眼XD

【今天不用跪算盤！】啾啾中場熱舞走向陳晨威　「球場放閃」引全場尖叫

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

比爾蓋茲差點猜錯Windows開機聲　認每天開銷大「但手機是別人送的」

快訊／國道清晨自撞意外！　碎片遍佈三車道

柯文哲比「蔡依林9點半」還早睡！　囚車自曝被押原因

億元男離婚僅分到1千多萬！子女揭不堪內幕　前妻被打臉

魔神仔作祟？屏東男採野菜失蹤　8小時後「水溝尋獲」不發一語

鬼門開當天上午「台中連傳3命案」　當地居民毛毛的

控林欽榮出庭說謊作偽證　柯文哲批：檢察官信了才敢辦京華城

台中婦每天「撿回收當運動」遭賓士輾斃　工程行老闆20萬交保

新北男下班回家進車庫　電梯故障「整車倒栽蔥」卡出入口

柯文哲開庭大戰檢察官！「不管賴清德派誰來傳話，我絕不投降」

北檢求刑24年！陳歐珀喊冤「一塊錢都沒拿」口乾舌燥、睡不著

張員瑛擒寶格麗大使頭銜　疊戴扇形珠寶好俏麗

8月29日星座運勢／天蠍工作散漫竟財運大爆！　處女控制脾氣才能遇真愛

俄軍狂轟基輔！出動598架無人機、發射31枚飛彈　兒童等21人淪焦屍

快訊／國道清晨自撞意外！　碎片遍佈三車道

柯文哲比「蔡依林9點半」還早睡！　囚車自曝被押原因

虞書欣七夕直播活動突喊卡！廠商凌晨緊急發文…家族風波變社會事件

颱風明天可能生成！　下週還有熱帶系統「好發期ing」

柯建銘遭黨內勸退　妻淚訴：都75歲了讓他當完這一屆

蔡依林9點半睡覺還不夠！　不藏了曝「荷爾蒙飲食」：超喜歡吃白飯

《創業之聲》重磅升級為《Storys》全新亮相！帶你走進創辦人最真實的故事

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

社會熱門新聞

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

柯控林欽榮做偽證「檢察官信了才敢辦」

柯文哲大戰檢「我絕不投降」

超思蛋詐6085萬　農業高官全脫身

屏東男採野菜失蹤　8小時後水溝尋獲送醫

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

鬼門開當天上午「台中連傳3命案」　當地居民毛毛的

即／鄭文燦帶長髮妹進房　調查結果出爐

弘仁會守校門擄2子女　逼殯葬董座還債手法曝

快訊／美光后里廠「白色氣體」外洩！　釀12人就醫

快訊／國道清晨自撞意外！　碎片遍佈三車道

獨／大地主捐9豪宅給行天宮　女兒討回房產

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

震撼！泰國宣布：送20萬張「免費來回機票」

柯控林欽榮做偽證「檢察官信了才敢辦」

即／媽媽餵「突刪道歉文」　影片也消失

老字號甜不辣老闆猝逝　靈堂重現攤位景象惹哭網

考官一直偷瞄正妹乳溝？　結局大反轉

超思案削7千萬只求刑2年　卡神：英系腐敗超想像

柯文哲大戰檢「我絕不投降」

更多

最夯影音

更多

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面