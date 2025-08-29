億元男離婚僅分到1千多萬！子女揭不堪內幕　前妻被打臉

▲苗栗億元男離婚只分到1千多萬，提起訴訟。示意圖非本文當事人。（圖／達志／示意圖）

記者葉國吏／綜合報導

苗栗一名鍾姓男子與前妻離婚後，對財產分配爭議不斷。他僅獲1800多萬元，而前妻握有9100多萬元，鍾男認為不公平，提出訴訟。然而，前妻指控鍾男揮霍成性並有婚外情。子女挺身支持父親，揭露家庭內幕，最終法院判決前妻需支付鍾男約4395萬元。

根據判決書指出，鍾男在苗栗經營機械工廠，他認為夫妻財產應依法分配，主張兩人離婚後法定財產關係已消滅，並依法律請求剩餘財產分配。他提出前妻應給付5891萬元及遲延利息，並願意提供擔保。

不過前妻反駁，鍾男工廠的土地原屬她娘家，且她多年來參與公司財務管理，理財能力及節儉性格對財產累積功不可沒。前妻還指控鍾男在公司盈利後揮霍無度、購買高價車輛，並與外界女性交往，隨後疏遠她及家人感情。

不過後來子女到庭作證，支持父親的說法，指出家中財富是鍾男辛勤工作賺來，母親不僅未工作，還常因誤解父親加班而遷怒子女，甚至施暴，子女展示舊傷疤，成為法庭的關鍵證據。法官最終認定，子女的陳述可信，且前妻指控鍾男揮霍和外遇等行為未能舉證。判定鍾男應獲得夫妻財產差額的六成。