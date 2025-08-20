臥床病患奶粉「鈉超標」！家屬嚐一口超鹹怒求償　嘉基發聲明回應

▲嘉義基督教醫院。（圖／翻攝Google Maps）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義基督教醫院一名張姓病患家屬日前意外發現送到醫院餵食的奶粉太鹹，經進一步檢測後，發現鈉含量異常超標，懷疑醫院有疏失，因此透過律師提告求償。對此，嘉基今(20日)發出聲明回應，表示希望透過司法介入釐清因果關係及責任，同時醫病互信基礎已不存在，因此將啟動出院準備程序，協助該名患者轉至其他機構照護。

針對這起「鹽味奶粉案」，嘉義基督教醫院表示，經初步了解，該名張姓病人為長期病人，經鼻胃管灌食。114年5月12日家屬提供一袋裝奶粉送至病房，奶粉後續被分裝至寫有病人姓名之奶粉罐中，放置於任何人均可進出的配膳室。6月17日服務員如常泡製牛奶準備灌食，反抽胃中食物發現仍有牛奶未被消化，經與護理師確認後未進行灌食。該服務員因擔心已泡好的牛奶浪費掉，詢問家屬是否要飲用，家屬表示同意並於飲用後感覺味道偏鹹，認為罐裝內奶粉可能有異，遂報警處理。

院方指出，經雙方各自將奶粉樣本送驗後，該奶粉罐內之奶粉鈉含量確實異常偏高，「對此結果本院深感詫異。考量該病房以往配膳室為開放空間，物品與人員流動接觸較難掌握，已全面檢視配膳室之管理規劃，包含強化自備飲食品項標示與存放管理機制，並加強人員教育及場域監控，以強化病人飲食安全。」

嘉基強調，「本院相信照護人員長期以來秉持專業與愛心，與張姓病人及家屬建立如家人般的關係，無任何不當動機。本院對此事件深感遺憾與詫異，若警方和主管機關認需調查，本院必定全力配合，盼能釐清事實並了解原因。」

此外由於家屬已透過律師向嘉基提出求償，院方也回應，「誠請家屬能透過司法介入釐清因果關係以及本院之責任。在醫病互信基礎已不存在之情況下，本院不適合再繼續提供張姓病人的醫療照護，且病人病情穩定，不需再住院，因此本院啟動出院準備服務，協助病人轉至其他照顧機構接受照顧。」