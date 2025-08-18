去年黨產財報2黨未完成1黨逾期補正　內政部：提報黨審會裁罰

▲內政部長劉世芳。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹詠淇／台北報導

內政部今（18日）在「政黨資訊網」公開各政黨申報113年度財務書表，應申報的75個政黨中，73個政黨已完成申報，其中「中華統一促進黨」為逾期完成補正，另有「復康聯盟黨」1個政黨未依限申報，「更生黨」1個政黨經限期補正後，補正內容仍不符規定。相關未完成申報或逾期等情形，內政部將召開政黨審議會審議裁罰事宜。

內政部表示，政黨法規定，政黨應於每年5月31日前，委託會計師查核簽證上一年度財產及財務狀況決算書表，報送內政部彙整公開。政黨未申報或申報不符規定，應於一定期限內申報補正，有屆期未申報、未補正或補正後仍不符規定的情形，將註記、刊登政府公報或新聞紙，並公開於電腦網路。針對未申報的政黨，依法可處新台幣100萬元以上500萬元以下罰鍰；經限期補正而未補正的政黨，則處20萬元以上100萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

內政部進一步說明，「中華統一促進黨」經政黨審議會於今年1月2日決議向憲法法庭聲請違憲解散，相關資訊已於「政黨資訊網」予以註記。惟現行大法官人數不足憲法訴訟法規定評議及同意宣告違憲解散的最低人數，內政部將俟憲法法庭組成完竣後，依法提出聲請。該黨於憲法法庭宣告違憲解散前，仍應履行政黨法義務，向內政部申報財務報告。

此外，有關「復康聯盟黨」未依限申報部分，因該黨負責人及部分選任人員涉違反國家安全法受檢調偵辦，政黨相關財務資料併遭扣押，經內政部確認有無法申報財報的情事，同意展延該黨申報期限；另該黨已於今年7月16日申請解散，經內政部於7月18日同意備案。

內政部指出，各政黨申報完成的財務書表內容，均已公開於「政黨資訊網」，歡迎民眾上網瀏覽查閱；另未申報及補正後仍不符規定的政黨，相關資訊亦予註記於該網站，並刊登政府公報。內政部將持續督促各政黨履行財報申報義務，以落實政黨財務公開透明，促進健全的政黨政治發展。