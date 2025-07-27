24歲存到第一桶金！她為「這件事」全花光　網全挺： 超值得

▲原PO為了讀碩士，打算花掉自己剛存到的「第一桶金」。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

「有種又要從頭開始的感覺。」一名24歲網友分享，自己年薪加年終有破百萬，平時沒有租屋、投資，也很少花錢，因此在工作1年多就存下100萬元，現在她為了去讀碩士，準備將這筆存款全部花光，這也不禁使她感嘆「捨不得哈哈」、「好空虛喔，但同時也很開心自己可以賺到這些錢然後去兌現一直想要做的事情」。

該名女網友在Dcard以「24歲存到一百萬但馬上要花掉了」為題發文，表示自己目前24歲，是文組出身，由於工作1年多來鮮少花錢、沒有房租，也沒拿去投資股票，加上收入含年終有破百，因此已經存到了100多萬。然而，她為了去讀碩士，現在必須將這筆存款花掉，讓她「有種又要從頭開始的感覺」。

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原PO說到，雖然這筆錢本來就是為了讀書才存的，但多少會有捨不得的感覺，「好不容易達到了一個蠻不錯的起點」、「說真的要是沒有存到這100萬的話，我等於是要再憑空生出來，我才有辦法去讀書，所以我現在就當作一切回到原本的起點，沒有需要額外生這筆錢，也沒有賺到，等於抵銷的心態」。

原PO也感嘆，「不知道我之後要什麼時候才可以再存到這筆錢，好空虛喔，但同時也很開心自己可以賺到這些錢，然後去兌現一直想要做的事情。」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「妳完全沒有損失，而且100萬只是轉化並幫助妳變成更好的人」、「妳只是投資在自己身上而已」、「錢錢沒有不見，只是讓妳更強大」、「這是100萬變1000萬的前兆」、「趁年輕的時候投資在自己身上，讓未來更有可能獲取更多收入是好事，說不定以後存100萬對妳來說根本不是難事，到時候妳就會感謝當初自己有用第1個100萬來投資自己」、「想像自己在玩RPG，把金錢拿去點技能會比較好受」、「專有名詞叫做開始打第2周目」。

也有人分享，「不會是回到起點的，妳踏上了新的碩士旅程啊……我今年27了只有打工經驗，今年才考上想要的學校又要回學校唸書了，所以我覺得妳超級棒喔」、「我是先出社會工作個3年，再去念大學和碩士，存款120萬+碩士期間領企業獎金48萬，早預感老本不夠啃，一直邊唸書邊打工」、「我是從大學開始到處打工+出社會後存到讀書基金才去讀碩士的」、「我也是工作了1年多存到一筆小錢後，回去念了二碩，戶頭直接清空，但是很值得，相信自己未來很快就會賺回來」。

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