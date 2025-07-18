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38E應召女被剝皮！　血汗賣肉價曝光

▲胖哥應召集團都用計程車接送小姐前往約定地點。（資料照／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

高雄警方日前破獲以「38E傲人身材」為招牌的色情應召站，該集團利用LINE通訊軟體媒介性交易，並由馬伕載送女子至指定地點進行交易。行動中逮捕了6名賣淫女子及3名馬伕，後續判刑確定。然而，判決書揭露，應召女子的血汗錢被嚴重剝削。

依判決內容，「胖哥」色情集團透過LINE與客人溝通性交易的時間與地點，馬伕則負責以計程車接送小姐至交易現場。每次交易金額介於5000至1萬元不等，但女子實際分得的收入僅約1350至1750元，扣除車資後更是微乎其微。

去年10月17日，警方根據線報展開行動，派員於熱河街一間汽車旅館外埋伏。期間發現一輛計程車載送女子抵達旅館，女子下車後進入旅館，警方隨即進入搜查並逮捕2名賣淫女子。後續，警方於附近加油站查獲林姓馬伕及車內4名應召女子，當場瓦解該集團的運作。

警方在應召女子的手機中發現群組對話紀錄，內容顯示她們每天需報班並服從應召站安排的上下班時間。訊息中包含「早安　今天天氣很好　趕快出來搶錢了」等催促性文字，女子們則回覆各自的報班時間，例如「3點上班　2點下班」。6名女子在偵訊中均坦承曾與不特定客人進行性交易，警方依違反《社會秩序維護法》裁處，3名馬伕則因涉及妨害風化罪移送法辦。

值得注意的是，小姐們透露她們的收入分配極不公平。每次交易金額雖達4000至5000元，但實際抽成僅1750元，扣除車資後僅剩約1350元。這些血汗錢大多進入集團成員手中，女子們形同被剝削。另有女子供稱，她提供全套或半套服務均以相同價格，但在被警方查獲當天尚未「開工」，僅在車上等待客人。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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