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靈鷲山攜手福容飯店愛地球　觀音成道日淨灘看沙雕　

文／賴芃縈　編輯整理　

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲連續6年，靈鷲山和福容大飯店，推出「淨灘愛地球，相揪看沙雕」環保公益活動。（靈鷲山佛教教團提供）

2025「福隆沙雕藝術季」5/24~9/30在福隆熱鬧登場，7月13日適逢觀音成道日，靈鷲山佛教教團和福容大飯店連續6年結合淨灘、沙雕推出「淨灘愛地球，相揪看沙雕」環保公益活動，在酷熱的天氣裡，來自花蓮中心兒童營的孩子和網友40人，踏上綿延3公里的福隆海水浴場黃金沙灘，俯身捲袖撿拾垃圾，以實際行動護念大地和海洋生態。

從拾起一片塑膠片到欣賞一座沙雕，每個瞬間都是對自然的感謝，也是對生命的禮敬！短短1個小時，大家撿拾了88公斤的垃圾，其中很多的寶特瓶。靈鷲山在福隆淨灘8年多，被遺忘的海岸與清不走的垃圾，還是讓台灣淨灘熱度排名領先， 面對地球、海洋的生態浩劫，淨灘，是靈鷲山與開山住持心道法師對自然環保的重視與貢獻，靈性是生態的源頭，回歸靈性才是永續的希望，淨灘夥伴相揪一起守護海岸，實踐心道法師「靈性生態愛地球愛和平」理念。

靈鷲山與福隆在地共願共好　守護好山好水

6年前，位於福隆的靈鷲山佛教教團和福容大飯店，為了讓在地共願共好，期待更多企業及民眾投入減塑淨灘行動，促成雙方合作的契機，1年有3個月，有志一同的夥伴並肩同行，在同一時空同心淨灘，還海洋乾淨樣貌，一起守護福隆的好山好水、永續珍貴豐富的物種，讓藝術與信仰共同發光。

13日午後，沙灘一覽無遺，這幾天連日低溫陰雨，淨灘時放晴無風無雨，大家開心極了！陽光灑在東北角的黃金沙灘，與海浪一同歡迎來自各地淨灘的網友們，花蓮阿嬤帶著4個 孫子參加兒童營、2個家族7個人一同前來，老中青三代的淨灘夥伴，戴上手套、提著垃圾袋，彎下腰撿拾人們遺落的垃圾，孩童純真的笑容，在陽光與海風間閃耀。

透過靈性覺察　實踐對萬物的慈悲與守護

適逢觀音成道日，花蓮中心監院寶臻法師領眾唱誦〈六字大明咒〉，圓滿時慈心回向淨灘功德，為自己點燃慈悲的願心，也為地球祈福，法師說，每一分慈悲，都能轉動地球命運，我們與海洋密不可分，應該時時刻刻關注自己的心、生活的這片土地，看見地球母親之美，這也是生命教育的一環。靈鷲山推動「靈性即生態」，強調透過靈性的覺察，實踐對萬物的慈悲與守護，結合藝術與淨灘行動，也為福隆海灘留下清淨足跡。

夏季福隆限定的沙雕藝術季饗宴已邁入第18年，今年以「迪士尼仲夏歡樂祭Disney Summer Funfest」主題 ，打造40座黃金沙雕作品，米奇、米妮、唐老鴨、《魔髮奇緣》、《獅子王》、《星際寶貝》史迪奇…栩栩如生，展期超過130天，邀請超過15位國內外沙雕師，集結打造超過80位經典角色的沙雕作品，並融合自行車、音樂會與市集等多元元素，融合藝術、創意與夏日的精彩盛會，呈現福隆獨特魅力，讓5月到9月福隆熱鬧滾滾。

相挺靈性生態理念　不要讓淨灘愛地球淪為口號

靈鷲山全球禪修推廣理事會理事賴麗鈴參與淨灘活動多年，每次都有不同的感受和收穫，她說，沙雕藝術季是很好的國際活動，沙雕既健康又環保，很適合親子同遊走入自然生態、親近海洋，又可以撿拾海灘垃圾，一舉兩得。

帶孩子來淨灘多次的林帷家說，結束淨灘的那一刻，不是守護海洋行動的句點，每個人都是具有熱情的地球公民，不要讓淨灘愛地球淪為口號，希望大家秉持善心與善念，全力相挺靈性生態理念，跟著靈鷲山跨國際愛地球、守護海洋，保護一切的萬物生態。

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲暑假來了，海灘和沙雕吸引親子同行。（靈鷲山佛教教團提供）

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲米奇、米妮、唐老鴨、《魔髮奇緣》、《獅子王》、《星際寶貝》史迪奇沙雕作品栩栩如生。（靈鷲山佛教教團提供）

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲氣候很熱， 淨灘愛地球熱情不減。（靈鷲山佛教教團提供）

 
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