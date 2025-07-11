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不出門也能拍大片？Higgsfield推出Soul ID　一鍵打造專屬虛擬時尚角色

▲▼ 。（圖／Higgsfield AI）

▲Higgsfield推出個人化虛擬角色功能。（圖／Higgsfield AI，下同）

記者吳立言／綜合報導

AI影像生成新創Higgsfield日前宣布推出名為「Soul ID」的個人化虛擬角色功能，主打高擬真外觀與一致性的時尚形象，可用於Lookbook、社群短影片、虛擬模特等場景，無須實地拍攝即可產出完整影像內容。

根據官方說明，使用者只需上傳約20至25張不同角度、光線與情緒表現的個人照片，系統便會建立一個專屬的虛擬角色「Soul ID」。這個角色可被套用於60多種時尚與藝術風格預設場景中，實現所謂「一致性極高、風格鮮明」的影像生成效果。

▲▼ 。（圖／Higgsfield AI）

Higgsfield強調，Soul ID並非簡單的照片濾鏡，而是一種能重現個人臉部特徵與氣質的深度學習模型，能夠隨意組合不同情境與風格，從「夢幻時裝大片」到「居家TikTok主角」皆可輕鬆製作。

該公司認為，Soul ID有潛力改變時尚、社群與內容創作的製作方式。例如攝影師與品牌可在無需模特與攝影棚的情況下，快速製作Lookbook，創作者則可用同一虛擬分身套用不同背景與風格，提高影像一致性並減少拍攝成本。

目前，Higgsfield 已開放使用者透過社群平台申請 Soul ID，並可結合旗下其他 AI 工具進行更多元應用。

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