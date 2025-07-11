帶領AI社群、舉辦活動還能拿補助金？Claude校園計畫開放申請

▲Anthropic推Claude校園雙軌計畫，不分背景皆可參與 。（圖／Anthropic）

記者吳立言／綜合報導

人工智慧新創公司Anthropic金（11日）宣布，旗下秋季學生計畫正式開放申請，並鼓勵全球大學生參與「Claude校園計畫」，無論是否有技術背景，都能加入這場以AI為核心的人才培育行動。

該計畫包含兩個主要角色「Claude Builder Club領導人」以及「Claude校園大使（Campus Ambassador）」，各提供為期十週、含稅前1,750美元的補助金與一系列資源支援。

根據官方說明，Builder Club領導人將負責建立AI社群、舉辦技術講座與實作活動（如hackathon、demo night），並與Anthropic研究或產品團隊合作，促進校內技術交流。而針對非技術背景學生，則可申請成為校園大使，推動 AI 普及教育，包含舉辦工作坊、與校內系所合作進行推廣，甚至執行無需程式能力的 no-code 活動。

Anthropi 表示，申請者將獲得完整活動指引與專屬資源，並能直接參與前沿AI工具Claude的用戶回饋與產品設計過程。

曾參與計畫的倫敦政經學院（LSE）學生Zain Mirza表示，這段經驗讓他不僅擴展人脈，也真正感受到推動AI教育的實際影響；來自紐約大學（NYU）的Charles Zuo也認為，透過Claude大使計畫，不僅與學生對話，更與研究人員與教授進行了深度交流，真正將AI帶入校園生活之中。

Anthropic目前正在徵求來自全球各大學的申請者，如校名未出現在申請表上，亦可聯繫官方補登資訊。計畫將於八月下旬啟動，並持續至秋季結束。