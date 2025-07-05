快訊／「丹娜絲」颱風攪局　明公務員高考延期舉行

▲丹娜絲下午5時最新位置。（圖／氣象署提供）



記者杜冠霖／台北報導

中央氣象署上午8時30分針對第4號颱風「丹娜絲」發布海上颱風警報，晚間8點30分發布陸警。中南部各地已出現強降雨，目前嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣都已經宣布明日停班停課。稍早，考試院宣布，原訂明（6日）舉辦的114年公務人員高考三級考試延期舉行，延期後之考試日期，考選部將再發布公告。

114年公務人員高考三級考試設臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮、臺東、澎湖、金門、馬祖16考區，原定7月6日至8日舉行。

因受丹娜絲颱風影響，臺南市政府、高雄市政府等已宣布7月6日停止上班上課，考試院說明，依國家考試偶發事件處理辦法第12條第1項規定原則辦理，任一考區不能進行考試時，所有考區配合停止考試，爰經本考試典試委員長會同考選部決定，第1天考試（7月6日）延期舉行，延期後之考試日期，考選部將再發布公告。

考選部表示，後續考試相關事宜，考選部將會密切注意颱風動態，並視考區所在之行政區域是否停班停課，妥慎因應處理並發布訊息，請應考人密切注意考選部全球資訊網（https://www.moex.gov.tw）發布之最新消息。

考選部另說明，本次考試適逢颱風影響，請應考人關注天候動態及交通狀況，留意自身安全。應考人如因考試延期或交通因素致無法參加考試者，可依考選部各項考試規費退費作業要點規定，於考試後15日內申請退還報名費（申請窗口：高普考試司第一科連絡電話02-22369188分機3955、3958，試務信箱:moex3958@mail.moex.gov.tw）。