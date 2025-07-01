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Meta傳1億美金挖角！OpenAI員工一週走8人　台裔高層震驚

▲▼ 臉書母公司Meta。（圖／路透）

▲臉書母公司Meta。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

臉書母公司Meta正積極擴展人工智慧領域，傳出砸下一億美元挖角，短短一周內便從競爭對手OpenAI挖走8名資深研究人員。此事件引發OpenAI內部震動，研究主管陳信翰（Mark Chen）甚至在信中形容，這就像是「有人闖入家中偷走東西」，目前公司正著手調整薪酬制度以留住現有人才。

根據《連線》（WIRED）雜誌報導，OpenAI目前面臨前所未有的人才流失危機，其中跳槽至Meta的研究人員包括負責GPT-4系列等核心項目的4名中國籍專家。消息指出，Meta的挖角策略相當積極，不僅提供高額獎金，執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）更親自聯繫潛在對象。

早在6月中旬，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）便在Podcast節目中透露，Meta為延攬人才不惜砸下1億美元。他當時笑稱「太瘋狂了」，並表示公司最優秀的人才並未受到影響。然而，近期的跳槽潮顯然已超乎預期。

6月28日，陳信翰在內部信中向員工傳達震驚與憤怒，並承諾高階管理層將親自處理此事。他強調，公司正重新審視薪酬結構，並計劃設計更具吸引力的激勵措施，但不會損害團隊公平性。此外，由於團隊工作壓力過大，許多員工每周工時高達80小時，公司將於下周暫停營運以進行休整。

然而，OpenAI內部主管也警告，Meta可能趁此期間加強挖角行動。為此，信中呼籲員工保持冷靜，並與主管討論任何可能的錄用通知。一名研究負責人更提醒：「如果他們開出離譜的薪資或施壓，請果斷拒絕，因為真正重要的決定不該被逼迫。」

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