西班牙醉男破壞「士林夜市古蹟」　修復要5000萬卻僅罰1萬5

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西班牙醉男破壞「士林慈諴宮」　修復要5000萬卻僅罰1萬5

北市士林區慈諴宮為市定三級古蹟，門神畫作更是國寶大師陳玉峰遺作，未料遭一名西班牙籍男子持松香水塗抹擦拭，塗色遭到毀損。（圖／林冠吟攝）

▲北市士林區慈諴宮為市定三級古蹟，門神畫作更是國寶大師陳玉峰遺作，未料遭一名西班牙籍男子持松香水塗抹擦拭，塗色遭到毀損。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市士林區慈諴宮位在士林夜市的正中央，不僅是觀光客必經之地，更是在地重要的信仰中心，還是市定三級古蹟。孰料2023年8月14日凌晨，西班牙籍男子JOSE（中譯〝荷西〞）酒醉後竟持松香水、甲苯與清潔劑等液體對著廟宇大門塗抹，同時以刷子抹布刷洗，硬生生的將門神刷出一塊顯眼的白色痕跡。對此，JOSE事後依毀損罪判處1.5萬元罰金，可服義務勞役。然而慈諴宮遭毀損的大門為已故國寶大師陳玉峰的畫作，如今已無法修復，廟方只能重新訂做大門，粗估至少得耗費5千萬元。

據了解，慈諴宮又被稱為士林媽祖廟，前方保有三座精緻戲台，其歷史最遠可追溯至清嘉慶元年（1796年），清同治3年（1864年）因士林新街建立完成而遷至現址，同時與神農宮、芝山巖惠濟宮並稱為士林區三大古廟，為在地信仰中心。而慈諴宮因興建年代久遠，廟內不少工藝工法都相當精美，不少為日據時期重修；民國初年，慈諴宮中的雕刻、繪畫等更是出自名家之手，其中三川殿門神更是已故台南名師陳玉峰於1960年繪製。

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據悉，陳玉峰的門神畫作以中南部為主，不少知名廟宇都可看見其作品，如北港朝天宮、嘉義城隍廟、雲林褒忠馬鳴山鎮安宮、臺南首廟天壇與臺南大天后宮等，其中最為著名的莫過於臺南大天后宮，牆上彩繪等幾乎全出自陳玉峰之手。

2023年8月14日凌晨，監視器畫面明顯拍下西班牙男子JOSE在大門前塗塗抹抹。（圖／翻攝畫面）

▲2023年8月14日凌晨，監視器畫面明顯拍下西班牙男子JOSE在大門前塗塗抹抹。

北部也有廟宇曾邀請陳玉峰繪製，包含松山慈祐宮、艋舺清水巖與士林慈諴宮，然而在廟宇重建的過程當中，北部的3間廟宇中，僅剩士林慈諴宮的門神幸運地被保存下來，更是北部地區中唯一一件殘存遺作，卻在2023年無預警遭一名自稱藝術家的西班牙籍男子JOSE以松香水等擦拭毀損，儘管事發至今已餘2年，實地重返卻仍可看見門神秦叔寶的右手與右側腰帶下擺部份等上有一塊明顯泛白之處，神像明顯溶解並有褪色情形。

事後，文化局怒對JOSE提告。士林地檢署偵結後也依毀損罪嫌起訴，士林地院審理後依照毀損罪嫌判處其1.5萬元罰金，得服義務勞役。只是遭到毀損的大門至今卻仍無法修復，更何況繪製門神的國寶大師陳玉峰早已不在，遺作難以修復，光是請人查看評估毀損狀況，就得花費2萬元，而JOSE遭判罰的罰金也是對國家繳納，並未實質給予廟宇賠償；據悉，有知情人士指出，JOSE對於相關賠償可能也無力償還。

慈諴宮廟門龍側秦叔寶右手與右側腰帶下擺局部和劍柄部分因遭到化學藥劑清洗，表面塗面明顯褪色，甚至可以直接看見木門表面。（圖／資料照）

▲慈諴宮廟門龍側秦叔寶右手與右側腰帶下擺局部和劍柄部分因遭到化學藥劑清洗，表面塗面明顯褪色，甚至可以直接看見木門表面。

門神畫作被毀，廟方經多方評估後確認無法修復，只能重繪廟門，而一座廟宇最為重要的無非就是廟門，要想重修大門不僅木材選料要好，更重要的是繪師功力絕對要是頂尖。而廟門的重繪一次要換就得全換，廟方更得先與北市文化局來回溝通，得到許可才能開始動工，門神的繪製最終由有多項修繕古蹟經驗，同時也是國立臺南藝術大學博物館學與古物維護研究所助理教授許良進操刀，透過生漆彩繪技藝，一扇門到繪製完成，為讓門能經過風吹日曬雨淋的考驗，至少得來回加上20道工序才能完工，粗估至少得耗資5千萬元才能全數換新。

對比自稱藝術家的西班牙籍JOSE闖禍後，僅對國家繳納1.5萬餘元的罰金，就可拍拍屁股走人，修繕費用落差懸殊。新的大門最快還得花上2年時間才能繪製完成，後續擇日重裝恐曠日廢時，卻也急不得，而新大門若全數完成安裝後，原有的國寶大師陳玉峰所繪的門神遺作，也將封存作為文物供人參觀。

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