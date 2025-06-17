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Gemini深度思考模式即將登場　效能大升級鎖定高階應用場景

▲Gemini 2.5 Pro(I/O)。（圖／記者吳立言攝）

▲Gemini 2.5 Pro(I/O)。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

開發者發現，Google可能即將釋出Gemini 2.5 Pro的全新功能「深度思考模式」，這是專為進階用戶設計的強化運算選項，特別針對數學推理、程式開發、多模態處理等高複雜度任務進行最佳化。該功能最早於2025年Google I/O大會中亮相，如今距離實際上線已近在咫尺。

根據Google公布的內部基準測試數據，啟用深度思考模式後，模型在數學任務的處理表現比原始版本提升約15%，在程式碼執行與多模態任務方面也有顯著效能改善。透過投入更多運算資源，Gemini可在處理複雜問題時進行更縝密、深入的推理，回應品質同步提升。

▲▼ 。（圖／Google）

▲Google公布的內部基準測試數據。（圖／Google）

為了配合新功能，Gemini Web版介面也將同步更新，輸入提示欄將移至畫面中央，與ChatGPT等同類型產品的設計更趨一致，有望提升使用者操作效率與集中度。新版本的工具選單中，原本的「個人化搜尋歷史對話」功能已與「深度思考」選項並列，使用者可自由切換模式。啟用深度思考時，系統會顯示提示，提醒可能需要數分鐘處理時間，顯示其運算過程將採取更完整、更縝密的邏輯流程。

此一較慢但更精確的回應方式，與Google AI Studio中知名的「kingfall模型」相似，後者曾以高品質的程式碼與圖像生成能力獲得開發者高度評價。目前雖然尚未公布明確的公開釋出日期，但已有用戶發現相關功能與提示已悄悄出現在操作介面中。外界推測，深度思考模式可能初期僅限Ultra高階訂閱用戶使用，不過Google尚未正式回應此一傳聞。

隨著生成式AI在商業與技術領域應用日益普及，Google推出深度思考模式，也被視為Gemini系列向高端AI工具定位邁進的重要一步，未來將有望成為工程師、資料科學家與內容創作者等進階用戶的強力助手。

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