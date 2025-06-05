企業版ChatGPT再升級　新增多項連接器與錄音功能強化團隊協作

▲ChatGPT升級連接器功能，即時存取企業與雲端資料。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI今（5）日宣布，ChatGPT 已正式支援更多內部資料來源連接，讓用戶在維持原有權限設定的前提下，能即時存取與運用各式資訊。此次更新重點包含三大功能：

※連接器全面升級

ChatGPT現已開放連接更多應用服務，Plus與Pro訂閱用戶（不含歐盟、瑞士、英國）以及Team、Enterprise、Edu等團隊級用戶可使用深度研究（Deep Research）功能，整合以下服務資料：

Outlook、Teams

Gmail、Google Drive

Linear 等常見工作工具

另有額外連接器專為企業／教育用戶開放，包括SharePoint、Dropbox、Box，協助跨平台知識整合，提升資料調用效率。

※開放自定義連接器建構

Workspace管理員可使用Model Context Protocol（MCP） 測試版，自行建立專屬連接器。這項功能可讓企業或學校將內部知識系統整合進ChatGPT，使AI能與網路資料與現成工具連動進行搜尋、推理與行動。

※新增「錄音模式（Record Mode）」功能

目前已向macOS上的ChatGPT Team用戶推出「錄音模式」，可錄製會議、腦力激盪或語音筆記，並自動轉錄文字、提取重點，甚至轉換為後續任務、工作計畫或程式碼草稿。這項功能將於近期推向Plus、Pro、Enterprise與Edu等版本。

這波功能擴展無疑顯示出OpenAI持續強化ChatGPT作為「工作助理」與「知識中樞」的企圖心，尤其針對企業、教育與進階用戶的場景設計，從資料整合、語音輸入到自動化任務轉換，進一步拓寬了 AI 工具的應用邊界。未來隨著MCP正式版推出，以及錄音模式拓展至更多版本，ChatGPT有望成為跨部門協作與資訊處理的關鍵角色。